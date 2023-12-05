ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как жители Таллинна отстаивают свое право получить бесплатную пиццу от Domino's Pizza

Перед входом в заведение в торговом центре собралась толпа людей. Все хотели попробовать знаменитые пиццы, а при хорошем раскладе - получить пиццу бесплатно. Также в заведении находилось много детей школьного возраста, которые, судя по всему, ушли с уроков, чтобы получить бесплатную пиццу.

В день открытия всемирно известная сеть пиццерий раздает 500 бесплатных пицц. Для этого необходимо поставить «лайк» на странице заведения в Facebook и показать его во время оформления заказа.

Бесплатные пиццы раздают сегодня: 1-й сеанс: 12.00-14.00 (250 бесплатных пицц) 2-й сеанс: 17.00 -19.00 (250 бесплатных пицц) Предложение действительно для одной бесплатной пиццы на одного клиента.

Основанная в Америке в 1960 году, Domino's Pizza - это международная сеть пиццерий, насчитывающая сегодня около 20 000 точек по всему миру.

Всемирно известная сеть Domino's Pizza славится скоростью приготовления пиццы. В среднем пицца готовится за 15 минут, а доставка, которая, разумеется, осуществляется бесплатно, занимает не более 30 минут.

Клиенты любят Domino's Pizza не только за скорость, но и за качество. Domino's Pizza покорила мир своим уникальным процессом приготовления пиццы. Пицца готовится исключительно вручную, а рецепт теста для пиццы еще никто не разгадал. Клиент может выбрать наиболее понравившуюся ему основу - классическую или итальянскую. Естественно, начинки для пиццы Domino's Pizza всегда отличаются изобилием ингредиентов.