ВИДЕО Брутальный тренер из Таллинна: как правильно есть шашлыки и не располнеть на «всё включено»

Брутальный тренер Дмитрий Соловейко признается, что в Эстонии чувствует себя очень комфортно. Быстро завел друзей и устроился работать в столичный спортзал.

«Менталитет русскоговорящих здесь мне очень близок, - говорит Дмитрий. - Люди понимают тебя, легко общаются, и это создает хорошую атмосферу».

Тренер по фитнесу Дмитрий Соловейко и ведущая Светлана Карабут. Фото: Martin Pedaja

Хотя Дмитрий проходил начальные курсы эстонского, времени на изучение языка пока не хватает. «Конечно, хотелось бы уделять этому больше времени, - признается тренер. - Я надеюсь, что со временем смогу подняться на более высокий уровень. Эстонский язык для меня необычный и сложный, совсем не похож ни на один из знакомых языков. А когда что-то новое - оно всегда дается нелегко!»

Тренер-бодибилдер переехал в Эстонию из-за войны. «Я всегда мечтал жить у моря, а здесь оно есть. Особенно летом - настоящий кайф: пляж, прогулки по набережной. Мне нравится эстонская природа, я побывал во многих маленьких городках, таких как Хаапсалу и Пярну, ездил на болота. Единственное, к чему сложно здесь привыкнуть - это ветер и холод. Но, думаю, со временем и к этому привыкаешь».

Дмитрий Соловейко: лето - идеальное время, чтобы привести себя в порядок! Фото: Martin Pedaja