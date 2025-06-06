ВИДЕО Брутальный тренер из Таллинна: как правильно есть шашлыки и не располнеть на «всё включено»

Гостем заключительного в этом сезоне выпуска Limon LIVE стал обаятельный фитнес-тренер Дмитрий Соловейко. Три года назад он переехал из Украины в Эстонию и с тех пор помогает местным жителям создавать тела своей мечты.
Брутальный тренер Дмитрий Соловейко признается, что в Эстонии чувствует себя очень комфортно. Быстро завел друзей и устроился работать в столичный спортзал.
«Менталитет русскоговорящих здесь мне очень близок, - говорит Дмитрий. - Люди понимают тебя, легко общаются, и это создает хорошую атмосферу».
Хотя Дмитрий проходил начальные курсы эстонского, времени на изучение языка пока не хватает. «Конечно, хотелось бы уделять этому больше времени, - признается тренер. - Я надеюсь, что со временем смогу подняться на более высокий уровень. Эстонский язык для меня необычный и сложный, совсем не похож ни на один из знакомых языков. А когда что-то новое - оно всегда дается нелегко!»
Тренер-бодибилдер переехал в Эстонию из-за войны. «Я всегда мечтал жить у моря, а здесь оно есть. Особенно летом - настоящий кайф: пляж, прогулки по набережной. Мне нравится эстонская природа, я побывал во многих маленьких городках, таких как Хаапсалу и Пярну, ездил на болота. Единственное, к чему сложно здесь привыкнуть - это ветер и холод. Но, думаю, со временем и к этому привыкаешь».
В спортзал к Дмитрию часто приходят не только ради тренировок, но и чтобы с ним познакомиться. «Ничего удивительного! Так же и мужчины приходят к красивым девушкам-тренерам - кажется, чтобы накачать мышцы, а на самом деле - ради общения», - рассказывает с улыбкой Дмитрий, как люди знакомятся в спортзалах.
«Моя цель в спортзале - прежде всего, помочь изменить и улучшить здоровье людям, - говорит тренер. Хотя романы в спортзале Дмитрий не осуждает: «Это возможно везде! Главное, чтобы не мешало работе».
На вопрос ведущей, может ли рядом с тренером-бодибилдером быть не спортивная девушка, Дмитрий отвечает: «Для меня не важно, ходит человек в зал или нет. Девушка может привлечь умом, харизмой и общением. Никого не заставляю заниматься спортом, но всегда помогу, если человек хочет изменить себя».
В студии Limon LIVE тренер по фитнесу рассказал, что сам когда-то боролся с лишним весом, вызванным неправильным питанием. Дмитрий Соловейко дает важный совет: «Если не успели похудеть к этому лету - не беда! Начинайте уже сейчас, чтобы встретить следующее лето в отличной форме!»
Лето - идеальное время, чтобы привести себя в порядок. «Солнце поднимает настроение, меньше хочется есть и больше пить. Активности становится больше - прогулки, пробежки, велосипед, ролики, водные развлечения - всё помогает», - говорит Дмитрий Соловейко.
Скорее смотрите свежий выпуск Limon LIVE, и вы узнаете, как правильно есть шашлыки и не располнеть в турецком отеле с системой «всё включено». Что эффективнее - ходить летом в спортзал или заниматься на улице? А еще - полезные лайфхаки от харизматичного тренера.
Дорогие зрители, Limon LIVE уходит на каникулы! Желаем вам яркого и некислого лета! До встречи в новом сезоне!