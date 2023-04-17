Вы думаете, легко работать в спортклубе тренером с голливудской внешностью? Часто получается так, что к Дмитрию Соловейко девушки приходят в зал вовсе не потягать штангу, а чтобы познакомиться по совету подруги: запишись в спортклуб, там такой симпатяга работает!

С тренером одного из столичных спортивных клубов Дмитрием Соловейко мы встречаемся в разгар его рабочего дня. Идеальное тело, борода, джентльменские манеры и приветливая улыбка – но это лишь то, что сразу бросается в глаза. За стальными мускулами стоит интересная история человека: оказывается, у Дмитрия есть высшее музыкальное образование, а пять лет назад он перенес травму, которая едва не оборвала всю спортивную карьеру и чуть не сделала его инвалидом.