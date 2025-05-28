ФОТО Таня Михайлова-Саар и ее муж открывают новую главу в жизни своей семьи

Таня Михайлова-Саар и Микк Саар недавно поделились радостной новостью: их сын Теодор закончил детский сад.
В Instagram Таня поделилась моментами с выпускного сына Теодора из детского сада. Для этого случая она выбрала нарядное платье и водостойкую тушь для ресниц - на случай, если трогательный момент вызовет слезы радости. «Потом посмотрю, сработало это или нет».
«Сил мамам», - пожелала Таня всем матерям перед тем, как отправиться на выпускной. Гордясь своим сыном, она показала в соцсетях и его выпускной диплом.
Гордая мать также показала в соцсетях выпускной диплом сына.
Окончание детского сада Теодором ознаменовало начало нового этапа для всей семьи.
Новую страницу в своей жизни открыли и родители - Таня и Микк, когда приняли решение завершить совместную жизнь, которая длилась восемнадцать лет. Некоторое время назад певица стала гостьей Limon LIVE и рассказала, что сейчас с Микком они живут отдельно, но, как уточнила, официально брак пока не расторгнут.
«Мы не разведены официально. Да, мы сейчас не живем вместе. В жизни бывает всякое. Мы ведь были вместе довольно долго…» - сказала она тогда.