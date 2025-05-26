ФОТО Ася и Ассоль из приюта обрели новый дом: «Postimees, Limon сработал на ура!» Хозяйка борется с ужасной болезнью

«Состояние, честно говоря, совсем нехорошее… Врачи дают мне всего несколько месяцев», - стараясь не заострять внимание на деталях призналась тогда Татьяна.

В нашу последнюю встречу 22 мая Татьяна Слонова, хозяйка приюта Happy Family MTÜ, рассказала, что спрос на собак оставляет желать лучшего. «Спрос сильно упал. Экономическая и политическая ситуации.... Все взаимосвязано, к сожалению», - рассказала она. Публикация собрала массу положительных реакций и откликов.

Мы поинтересовались у Татьяны, изменилось ли что‑то после выхода статьи и нашел ли кто‑то из героев статьи новый дом?

«Публикация сработала очень здорово. Postimees, Limon сработал на ура, потрясающе просто!» - поделилась она радостью.

По словам Татьяны, после выхода статьи интерес к ее подопечным значительно вырос: «Пришло очень много новых людей - и погулять с животными, и просто помочь. Кроме того, нескольких собак даже забрали. Результат действительно фантастический».

«Забрали Асольку-колбасольку, забрали маленькую хулиганку Ася. Спасибо огромное», - заключила она.

Асе 10 месяцев, весит она около семи кг. Приехала в Эстонию из Узбекистана. Очень общительная и не линяет. Любит бегать и играть. Нашла новую семью. Фото: Konstantin Sednev