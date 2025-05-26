ФОТО Ася и Ассоль из приюта обрели новый дом: «Postimees, Limon сработал на ура!» Хозяйка борется с ужасной болезнью

Недавно мы рассказывали о столичном доме‑приюте Happy Family MTÜ и его хозяйке Татьяне Слоновой, которой врачи поставили неутешительный диагноз - терминальная стадия рака. Несмотря на это, она продолжает заботиться о своих подопечных и искать для них новые дома. Мы поинтересовались у Татьяны, изменилось ли что‑то после выхода нашей публикации?
«Состояние, честно говоря, совсем нехорошее… Врачи дают мне всего несколько месяцев», - стараясь не заострять внимание на деталях призналась тогда Татьяна.
В нашу последнюю встречу 22 мая Татьяна Слонова, хозяйка приюта Happy Family MTÜ, рассказала, что спрос на собак оставляет желать лучшего. «Спрос сильно упал. Экономическая и политическая ситуации.... Все взаимосвязано, к сожалению», - рассказала она. Публикация собрала массу положительных реакций и откликов.
Мы поинтересовались у Татьяны, изменилось ли что‑то после выхода статьи и нашел ли кто‑то из героев статьи новый дом?
«Публикация сработала очень здорово. Postimees, Limon сработал на ура, потрясающе просто!» - поделилась она радостью.
По словам Татьяны, после выхода статьи интерес к ее подопечным значительно вырос: «Пришло очень много новых людей - и погулять с животными, и просто помочь. Кроме того, нескольких собак даже забрали. Результат действительно фантастический».
«Забрали Асольку-колбасольку, забрали маленькую хулиганку Ася. Спасибо огромное», - заключила она.