«Врачи дают мне всего несколько месяцев»: подопечные таллиннского приюта Happy Family срочно ищут новый дом

Отвечая на вопрос, найдется ли кто-то, кто продолжит ее дело, Татьяна с грустью признает: вряд ли. «Собаки, которых не удастся пристроить, поедут в Испанию - в огромный приют, где уже живут ослы, козы, коты и множество других собак. Там они будут на пожизненном обеспечении. Приют не умрет, но мне очень хочется найти дом для каждого», - говорит она.

В этот момент чувствую, как кто-то утыкается в ногу и тут же громко фыркает. «Не приставай, - мягко отзывает Татьяна на вид грозную собаку. - Не бойтесь, это Сенса. Она очень добрая, умная девочка. А глазки - пуговки!»

Сенса - аргентинский дог семи лет. Несмотря на внушительные размеры и возраст, ей удалось найти новый дом. По словам Татьяны, Сенсу привезли из Казани: «Она заболела онкологией, как и я. Предыдущий хозяин привез ее на местный рынок и просто вышвырнул... Мы долго ее лечили. Сейчас у нее ампутирована грудь».

Сенса - семилетний аргентинский дог, спасенный Татьяной из Казани. Успешно нашла новых хозяев. Фото: Konstantin Sednev

«А это Даша, - поворачивается Татьяна и указывает на очень крупную собаку. - Наша визитная карточка, красавица из Армении. Все, кто приходит, всегда спрашивают о Даше. Ей всего год, еще грудничок».

Недавно у нее появился потенциальный хозяин, но не сложилось: «Я спросила, где она будет жить. Он ответил - в будке. И зимой тоже! Я сразу отказала. Даша - диванная собака».