«Врачи дают мне всего несколько месяцев»: подопечные таллиннского приюта Happy Family срочно ищут новый дом

В Таллинне небольшой частный дом стал убежищем для десятков бездомных собак. Уже много лет о них заботится хозяйка приюта Happy Family MTÜ Татьяна Слонова. Несмотря на печальный диагноз, она до сих пор находит в себе силы ухаживать за подопечными, но, увы, с каждым днем ей становится все тяжелее, а прогноз врачей остается неутешительным.
На первый взгляд - самый обычный небольшой частный дом в Таллинне, но именно он стал убежищем для нескольких десятков обездоленных собак. Стоило нам подойти к забору, как к нему тут же подтянулись любопытные мокрые носы, просовывающиеся сквозь металлические прутья: обитатели дома явно хотели познакомиться.
«Собак не боитесь?» - спросила хозяйка приюта Happy Family Татьяна Слонова. Услышав в ответ, что нет, она сразу добавила: «Тогда протискивайтесь по одному и быстро, а то хулиганы норовят сбежать».
Нас тут же окружили с десяток собак с радостно виляющими хвостами. И большие, и маленькие, и породистые, и дворняги - на любой вкус. Взрослые вежливо обнюхивают, а «груднички», как называет их сама Слонова, то и дело пытаются запрыгнуть на руки. Ни никакого лая - все воспитанные.
«Не бойтесь, они не кусаются. Они все добрые, все золотые», - уверяет хозяйка. Самых назойливых она подзывает к себе, чтобы дать нам с оператором перевести дух. Точное количество своих подопечных Татьяна не хочет называть на камеру, но признается: с последней встречи с нашим порталом собак прибавилось.
«Их число постоянно меняется. Мы все время помогаем - спасаем новых собак, потом пристраиваем. Но вот инвалидам, а их сейчас особенно много, дом найти почти невозможно, - рассказывает Татьяна. - Таких мы отправляем в наш другой приют, в Испании. И так по кругу…»
«Например, вот эта собака - Рада. Ее нашли в Ташкенте с рассеченной топором головой. Сейчас она радуется жизни, настоящее мамино счастье», - говорит Татьяна.
С тех пор, как наша съемочная группа побывала в Happy Family MTÜ в 2022 году, изменилось не только число собак, но и нечто куда более важное - здоровье самой Татьяны Слоновой. По словам ее дочери, у матери диагностирована терминальная стадия рака.
«Состояние, честно говоря, совсем нехорошее… Врачи дают мне всего несколько месяцев», - стараясь не заострять внимание на деталях признается сама Татьяна.
Но даже сейчас она заботится о благополучии тех, кого спасла. Верит, что успеет найти для них любящие семьи: «Знаете, это не просто "приходите и забирайте всех". Мы ищем для собак надежный и настоящий дом, где для них будут созданы действительно подходящие условия. Люди должны понимать, что животное - это не игрушка».
Большинство собак, спасенных Татьяной, как она говорит, - бывшие подарки: «Бесплатно взял - бесплатно выкинул. А мы пытаемся найти им настоящий дом».
«Учитывая все расходы, ни одна собака не обходится мне меньше чем в 1200 евро, - говорит Татьяна. - Вот, например, на заднем дворе сейчас отдыхает алабай, у него в сердце паразиты. Только на лекарства уходит порядка 600-700 евро в месяц. Поэтому та сумма, которую я прошу за пристройство собаки, - это лишь малая толика от реальных затрат».
Отвечая на вопрос, найдется ли кто-то, кто продолжит ее дело, Татьяна с грустью признает: вряд ли. «Собаки, которых не удастся пристроить, поедут в Испанию - в огромный приют, где уже живут ослы, козы, коты и множество других собак. Там они будут на пожизненном обеспечении. Приют не умрет, но мне очень хочется найти дом для каждого», - говорит она.
В этот момент чувствую, как кто-то утыкается в ногу и тут же громко фыркает. «Не приставай, - мягко отзывает Татьяна на вид грозную собаку. - Не бойтесь, это Сенса. Она очень добрая, умная девочка. А глазки - пуговки!»
Сенса - аргентинский дог семи лет. Несмотря на внушительные размеры и возраст, ей удалось найти новый дом. По словам Татьяны, Сенсу привезли из Казани: «Она заболела онкологией, как и я. Предыдущий хозяин привез ее на местный рынок и просто вышвырнул... Мы долго ее лечили. Сейчас у нее ампутирована грудь».
«А это Даша, - поворачивается Татьяна и указывает на очень крупную собаку. - Наша визитная карточка, красавица из Армении. Все, кто приходит, всегда спрашивают о Даше. Ей всего год, еще грудничок».
Недавно у нее появился потенциальный хозяин, но не сложилось: «Я спросила, где она будет жить. Он ответил - в будке. И зимой тоже! Я сразу отказала. Даша - диванная собака».
Сейчас Даша весит около 85 килограммов. «Но еще нужно немного набрать, - с улыбкой добавляет Татьяна. - Размер лапы - как 45-й обуви!»
«Вот эту маленькую девочку, самую крошечную, сняли с цепи в Беларуси. Вы только представьте, - Татьяна указывает на крохотную коричнево-белую собаку. - Эту малышку просто оставили в сарае. Она была очень напугана, но сейчас уже успешно социализировалась».
На вопрос, почему она начала спасать бездомных собак, Татьяна отвечает с улыбкой: «Сдуру. Великая сила Фейсбука: откроешь - а там один ужас. Конечно, хочется помочь, особенно когда есть такая возможность».
Вдруг на меня с радостным визгом напрыгивает псина золотистого окраса. Я сразу узнаю тот самый нос, который просовывался сквозь забор. Хозяйка рассказывает, что эту собаку зовут Ася. Ласковый, хулиганистый ребенок.
«Позвонили волонтеры из Узбекистана и сказали: "Спаси собаку". Ее поймал местный отлов», - рассказывает она.
Татьяна бесспорно любит всех своих подопечных, но есть те, кто особенно западает ей в душу - с ними расставаться всегда особенно тяжело.
«Ну конечно, - с явной теплотой говорит Татьяна, подзывая небольшую собаку темно-коричневого окраса. - Радуешься, что они нашли новый дом. Бусинка - мамина дочка. Конечно, с характером. Волонтеры приходили выгуливать собак, а она не пошла - осталась "с мамой"».
Если у вас появилось желание познакомиться с кем-то из подопечных, смело приезжайте в приют! Там можно увидеть всех собак и погулять с теми, кто приглянется. Кто знает - возможно, именно здесь вы встретите верного друга, который станет частью вашей жизни, а вы для него - всем на свете.
Забрать собаку к себе домой или поддержать приют и Татьяну Слонову материально можно на сайте Happy Family MTÜ или Instagram.