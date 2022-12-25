Бездомных, брошенных и покалеченных собак Татьяна Слонова привозит в Эстонию из других стран, и все это за свои деньги. У каждого ее постояльца – нелегкая судьба. Чаще всего это жертвы человеческой жестокости: кого-то покалечили, кого-то бросили на мороз умирать. Смотрите видео!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жительница Таллинна приютила у себя дома 20 собак и останавливаться не собирается
Мини-приют можно найти в соцсетях по названию Happy Family, а по сути это просто дом, где живет много-много собак. Едят они тут вдоволь, гуляют и играют, а шерсть каждого пса блестит и лоснится от любви и заботы.
На момент, когда мы снимали репортаж, в Happy Family насчитывалось двадцать собак, но хозяйка Татьяна уехала за новыми подопечными, поэтому нас встретила ее помощница. С виду Happy Family – это обычный частный дом в черте Таллинна, но когда подходим к забору – слышим лай собак.
«Вы только не бойтесь. Готовы?» – предупреждает волонтер приюта Happy Family Наталья Журавлева. Мы киваем, но войдя в дом, понимаем, что поспешили: орава разномастных собак с громким лаем бросается нам навстречу. Тут и взрослые, и щенки, все стараются запрыгнуть на нас лапами так, чтобы суметь… облизать лицо.
«Они не кусаются. Они у нас все добрые – обнимаки. Любят гостей, вот и разошлись», – объясняет Наталья и пытается угомонить собак. Чтобы хоть как-то дать нам с фотографом отдышаться и раздеться, она отгоняет своих подопечных пульверизатором с водой.
Собаки везде: в прихожей, на кухне, в комнате, на диванах. От лая звенит в ушах. Есть здесь и породистые, и дворняги. Все собаки ухоженные и сытые. Привезли их из Беларуси, России, Грузии. Ведь по словам Натальи, в Эстонии уже так бессердечно на улицу животных не выбрасывают. А этих собак женщины отважно спасают, причем, за свои деньги. Помогают, конечно, и добросердечные люди с кормом, с подстилками. Также у спасателей собак есть свои сообщества во всем мире, оттуда и поступает информация о животных, которые попали в беду.
На вопрос о том, когда появилась тяга к помощи братьям нашим меньшим, Наталья отвечает: «Всю жизнь была. Я росла в Грузии и всегда со слезами всех тащила домой, спасала». Так и хозяйка дома Татьяна Слонова – отчаянная любительница животных. Она просто не может оставаться равнодушной, зная, что кому-то из этих обездоленных псов в силах помочь: покупает билеты, привозит их в Таллинн, делает документы, оплачивает ветеринаров и прививки.
«Татьяна выкладывает огромные суммы за документы, за перевозку. У нее все начиналось с одной спасенной собачки, второй, третьей, и нельзя уже остановиться, – говорит Наталья. – Двадцать собак сейчас с нами живут, и мы с хозяйкой за ними ухаживаем. Им нужно посвящать все свое время – 24 часа. Стоит отойти – всё! Или нашкодят, или же начинают выть, лаять. С ними нужно быть постоянно, даже никуда не выйти».
Наталья добавляет, что если сама она ночует на втором этаже, куда вход собакам закрыт, то Татьяна спит внизу вместе со всей оравой. «Вот на этом самом диване. Она их очень любит, жалеет и всячески балует. Они ей как дети», – объясняет Наталья.
Увы, находят новый дом жители мини-приюта не так часто, как хотелось бы. Наталья считает, что в первую очередь потому, что почти все их собаки большие, а люди охотнее берут маленьких. К тому же, есть среди них и инвалиды – без глаза, без лапы. Так и получается, что многие постояльцы живут в Happy Family уже третий-четвертый год.
Чувствую огромные лапы, со спины на меня напрыгивают так, что я балансирую, чтобы остаться стоять на ногах.
«Это наша Лада, помесь алабая, – знакомит нас с огромной псиной Наталья и рассказывает ее судьбе. – Видать, неудачно купировали уши и выкинули».
Несмотря на свой размер, зверюга оказывается добродушной, радостно повизгивает и лижет мне руки. Собаки в Happy Family все большие, но при этом очень ласковые. К слову, кому попало их отсюда не отдадут. Сначала потенциальный хозяин должен пройти проверку.
«Испытаем его, на неделю можем дать собачку. А там уже посмотрим, как справился», – говорит Наталья. По ее словам, несмотря на размер собак, животные совсем не агрессивные, поэтому сердобольных граждан приглашают в приют с ними погулять. Для этого на стене у входа развешен целый ряд ошейников и поводков.
Наталья уверена, что ее подопечные не могут представлять опасности: «У выкинутой собаки в голове что-то переключается. Она становится тихая, спокойная. Они совершенно другие и очень благодарны тем, кто их приютит. И они стараются не обидеть хозяина, чтобы опять их не выкинули».
Дом, в котором живет эта собачья гвардия, обставлен со вкусом, правда, теперь его здорово изодрали и покусали. Мебель погрызена и поцарапана, в некоторых местах обои свисают клочьями, повсюду подстилки и клеенки для собак. Но это только людям может броситься в глаза, для живности тут рай. За домом находится просторная площадка, где собаки выгуливаются.
Смотрите наш видеорепортаж о том, как людское жилище превратилось в уютный приют для отверженных питомцев. А может быть, у вас что-то екнет, и какая-нибудь морда западет в душу… Тогда смело езжайте в приют: здесь можно познакомиться и погулять с понравившейся собакой. И кто знает, возможно, именно так вы обретете настоящего преданного друга, а в дальнейшем и члена семьи. Забрать к себе домой собаку, а также помочь Happy Family материально можно через страничку в Instagram – Happy Family.
Посмотреть на обитателей приюта можно и в нашей галерее!