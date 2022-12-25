ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жительница Таллинна приютила у себя дома 20 собак и останавливаться не собирается

На вопрос о том, когда появилась тяга к помощи братьям нашим меньшим, Наталья отвечает: «Всю жизнь была. Я росла в Грузии и всегда со слезами всех тащила домой, спасала». Так и хозяйка дома Татьяна Слонова – отчаянная любительница животных. Она просто не может оставаться равнодушной, зная, что кому-то из этих обездоленных псов в силах помочь: покупает билеты, привозит их в Таллинн, делает документы, оплачивает ветеринаров и прививки.

«Татьяна выкладывает огромные суммы за документы, за перевозку. У нее все начиналось с одной спасенной собачки, второй, третьей, и нельзя уже остановиться, – говорит Наталья. – Двадцать собак сейчас с нами живут, и мы с хозяйкой за ними ухаживаем. Им нужно посвящать все свое время – 24 часа. Стоит отойти – всё! Или нашкодят, или же начинают выть, лаять. С ними нужно быть постоянно, даже никуда не выйти».

Огромная Лада поведала нам о своей непростой судьбе. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Наталья добавляет, что если сама она ночует на втором этаже, куда вход собакам закрыт, то Татьяна спит внизу вместе со всей оравой. «Вот на этом самом диване. Она их очень любит, жалеет и всячески балует. Они ей как дети», – объясняет Наталья.