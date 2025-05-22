ВИДЕО В американском шоу упомянули песню Томми Кэша Espresso Macchiato

Известный американский телеведущий Джон Оливер в своем шоу Last Week Tonight with John Oliver упомянул прошедшее на минувшей неделе Евровидение. Разумеется, он упомянул и эстонскую композицию Espresso Macchiato.
«В минувшие выходные прошел финал Евровидения, и, как всегда, не обошлось без различных скандалов», - начал ведущий Джон Оливер.
Он упомянул статью «Би-би-си», в которой говорилось, что протестующие пытались сорвать генеральную репетицию участницы из Израиля. Затем ведущий обратил внимание на статью с заголовком: «Песня участника Евровидения из Эстонии вызывает недовольство у итальянцев», отметив, что композиция вызвала возмущение, поскольку основана на стереотипах о жителях Италии.
Ведущий не успел даже закончить фразу, как телестудия наполнилась смехом.
Затем Джон Оливер перешел к песне от Мальты, которая, по его словам, понравилась ему больше всего. Он показал интервью, которое певица Мириана Конте дала некоторое время назад «Би-би-си». Дело в том, что Мириане пришлось изменить название и текст в припеве своей песни, поскольку слово kant созвучно с английским словом, которое является ругательством.
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«Я мог бы говорить о Евровидении весь вечер, но нам нужно перейти к главной теме сегодняшнего выпуска», - сказал ведущий, после чего перешел к Дональду Трампу.
Смотрите фрагмент передачи: