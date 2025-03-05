ВИДЕО Скандал на Евровидении-2025: песня Мальты не прошла цензуру

Композиция Марианы Конте не прошла цензуру. В песне есть слово kant. С мальтийского оно переводится как «пение», однако в английском созвучно со сленгом c*nt, которое является ругательством.

После жалоб еврофанов Европейский вещательный союз (EBU) взялся за проверку, и оргкомитет Евровидения запретил Конте исполнять композицию в Базеле в таком виде. Поэтому, представительнице Мальты придется или заменить слово kant другим, или же выбрать другую песню.

Мириана Конте уже отреагировала на решение союза. Певица рассказала, что сейчас снимает официальный клип к песне и ее сильно разочаровали такие новости, а до подачи композиции остается неделя. Впрочем, артистка настроена все же поехать на Евровидение в Швейцарию. Каким именно она пойдет путем, пока непонятно.

«Я и шокирована, и разочарована, особенно учитывая то, что у нас осталось меньше недели до подачи песни, я обещаю вам: шоу продолжится - Дива не сдается», - прокомментировала Конте.

Между тем букмекеры дают Мальте 14-е место. Эстония занимает пятую строчку, а возглавляет рейтинг ставок пока Швеция.