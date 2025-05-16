Так был или не был в Крыму? Про Томми Кэша в украинских СМИ распространяется лживая информация

Ранее мы сообщали, что некоторые украинские СМИ призывают не голосовать за участников из ряда стран, обвиняя их в предполагаемых связях с Россией. Одним из таких исполнителей, в частности, стал Томми Кэш.
В адрес Томми Кэша были выдвинуты несколько основных обвинений: «посещение аннексированного Крыма в 2021 году, пропаганда ностальгии по СССР, а также высказывания, которые в Украине расцениваются как завуалированный призыв принять требования России».
Примечательно, что конкретных доказательств этих обвинений не приводится.
Ранее менеджер Томми Кэша, Марили Йыги, подтвердила изданию Kroonika, что артист не посещал Крым, и данная информация не соответствует действительности: «Эта статья написана кем-то злонамеренно».
Дополнительным поводом для призывов к бойкоту стало также то, что сценическое шоу артиста поставила режиссер российского происхождения.
Речь идет об Алине Пязок, которая ранее осудила вторжение России в Украину и покинула страну. При этом следует отметить, что Кэш сотрудничал со специалистами как российского, так и украинского происхождения.
После полномасштабного российского вторжения Томми Кэш осудил войну и выразил поддержку как украинцам, так и россиянам, которые не поддерживают происходящее в РФ.
В качестве примера поддержки российской агрессии СМИ также приводят слова из песни Томми Кэша и Йооста Кляйна United by Music.
«I want to fly to Kyiv and go to Moscow» («Я хочу полететь в Киев и отправиться в Москву», - прим. ред.) - поет Кэш в припеве.