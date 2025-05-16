Так был или не был в Крыму? Про Томми Кэша в украинских СМИ распространяется лживая информация

В адрес Томми Кэша были выдвинуты несколько основных обвинений: «посещение аннексированного Крыма в 2021 году, пропаганда ностальгии по СССР, а также высказывания, которые в Украине расцениваются как завуалированный призыв принять требования России».

Примечательно, что конкретных доказательств этих обвинений не приводится.

Ранее менеджер Томми Кэша, Марили Йыги, подтвердила изданию Kroonika, что артист не посещал Крым, и данная информация не соответствует действительности: «Эта статья написана кем-то злонамеренно».

Дополнительным поводом для призывов к бойкоту стало также то, что сценическое шоу артиста поставила режиссер российского происхождения.

Речь идет об Алине Пязок, которая ранее осудила вторжение России в Украину и покинула страну. При этом следует отметить, что Кэш сотрудничал со специалистами как российского, так и украинского происхождения.

После полномасштабного российского вторжения Томми Кэш осудил войну и выразил поддержку как украинцам, так и россиянам, которые не поддерживают происходящее в РФ.​

В качестве примера поддержки российской агрессии СМИ также приводят слова из песни Томми Кэша и Йооста Кляйна United by Music.