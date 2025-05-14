Украинские СМИ призывают бойкотировать голосование за Томми Кэша на Евровидении

В публикации были выделены представители пяти стран - Эстонии, Австрии, Армении, Грузии и Ирландии. Всем этим артистам намекали на возможные связи с Россией, хотя конкретных доказательств при этом не приводилось. Изначально в списке фигурировала и финская группа KAJ, представляющая Швецию, однако после волны поддержки и напоминаний о проведённых ими ранее благотворительных акциях в поддержку Украины, их исключили из перечня.