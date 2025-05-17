ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Съезд суперкаров, фестиваль корги и спасение лисенка из-под капота автомобиля в Таллинне

Неделя выдалась спокойной. Единственным событием, вызвавшим хоть какой-то ажиотаж, стало Евровидение. Но помимо песенного конкурса и выхода Эстонии в финал, в стране произошло еще много чего интересного.
В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.
В субботу, 10 мая, в районе фабрики «Пыхьяла» в Таллинне прошел третий по счету фестваль корги. Мероприятие началось с парада четвероногих, после которого собаки могли принять участие в различных соревнованиях. Среди них: конкурс по поеданию арбуза, конкурс костюмов и забавное состязание «Самая милая попка корги в Эстонии».
В течение фестиваля также была открыта ярмарка, на которой можно было приобрести милые товары для настоящих поклонников корги.
В этот же выходной день в столице прошла организованная клубом Blacklist Tallinn крупнейшая встреча владельцев суперкаров.
На мероприятии было представлено более 50 мощных автомобилей таких известных марок, как McLaren, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и многие другие. На встречу съехались автолюбители из Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы.
Посетителям продемонстрировали новинки в мире электромобилей и гибридов, а также рассказали, как новые технологии обеспечивают свободу передвижения.
В воскресенье, 11 мая, в Эстонии отмечали День матери. По случаю праздника репортер портала Limon.ee отправился в Ласнамяэ, где попросили жителей района продолжить типичные фразы всех матерей. Для задания были отобраны самые популярные реплики, начало которых озвучивал репортер, а концовку дополнял житель столичного района.
Так, например, в уникальном стиле легендарные выражения матерей продолжали Глеб с Викторией, которые отвечали вместе. Если один ошибался, второй тут же подхватывал и исправлял. Фразу «Мы тебе сейчас купим, но это...» Виолетта продолжила словами: «На вырост», а Глеб подправил: «На день рождения».
«Чего сидишь? Заняться нечем? Ну так я...» - говорил репортер портала Limon.ee. «Ну так я в твои годы работала», - добавлял Глеб, а Виолетта исправляла: «Нет. Я тебе найду занятие сейчас!»
В понедельник, 13 мая, спасатели помогли достать лисенка из-под капота автомобиля.
Пыхьяский спасательный центр сообщил, что в понедельник в 10:15 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Вабаыухукооли-теэ в Пирита лисенок забрался под капот автомобиля Škoda Octavia. Спасатели Пирита освободили маленького лисенка, не повредив ни животное, ни автомобиль, и выпустили его обратно в природу.
Во вторник, 13 мая, поклонники Евровидения и Томми Кэша собрались в столичном кинотеатре Cinamon T1, чтобы вместе посмотреть полуфинал конкурса.
В 22:00 в кинотеатре началась прямая трансляция первого полуфинала Евровидения-2025. Жители Таллинна наслаждались шоу на огромном экране, а изображение и звук создавали ощущение, будто фанаты сидели не в кинотеатре, а в зале арены!
На мероприятии также прошел конкурс на лучший костюм вечера.
Не секрет, что по прогнозам букмекеров победителем этого года на Евровидении станут участники от Швеции, которые после полуфинала, как и наш Томми Кэш, обеспечили себе место в финале. И пока Швеции прогнозируют первое место, Эстонии пророчат букмекеры всего лишь седьмое.
Однако после того, как на официальный канал Евровидения в YouTube загрузили видео выступлений на первом полуфинале песенного конкурса, стало ясно, что по крайней мере в этой соцсети Томми Кэш оказался популярнее представителей Швеции.
Его выступление во вторник посмотрели 1,59 миллиона раз, в то время как номер группы KAJ - 1,07 миллиона.
Вечером 13 мая в парке Уус-Веэренни в Таллинне собрались многочисленные любители велосипедного спорта, чтобы дать старт ежегодному коллективному заезду Tour d’Öö.
В прошлом году маршрут начинался на площади Вабадузе: участники проехали 20 километров по городским улицам и сделали круг по беговой дорожке ипподрома. На этот раз участники объехали озеро Юлемисте.
В числе других в 27-километровом заезде приняли участие мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), вице-мэры Мадле Липпус (Социал-демократическая партия) и Маргот Роозе («Ээсти 200»), советник по ночной жизни Таллинна Наталие Метс (Социал-демократическая партия) и старейшина района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур («Ээсти 200»).
На этот раз финишировали на стадионе «Калев», где состоялась коллективная фотосессия.
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