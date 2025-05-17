ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Съезд суперкаров, фестиваль корги и спасение лисенка из-под капота автомобиля в Таллинне

В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.

В Таллинне прошел фестиваль Корги. Фото: Martin Pedaja

В субботу, 10 мая, в районе фабрики «Пыхьяла» в Таллинне прошел третий по счету фестваль корги. Мероприятие началось с парада четвероногих, после которого собаки могли принять участие в различных соревнованиях. Среди них: конкурс по поеданию арбуза, конкурс костюмов и забавное состязание «Самая милая попка корги в Эстонии».

В течение фестиваля также была открыта ярмарка, на которой можно было приобрести милые товары для настоящих поклонников корги.

Крупнейший съезд суперкаров в Таллинне. Фото: Eero Vabamägi

В этот же выходной день в столице прошла организованная клубом Blacklist Tallinn крупнейшая встреча владельцев суперкаров.

На мероприятии было представлено более 50 мощных автомобилей таких известных марок, как McLaren, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и многие другие. На встречу съехались автолюбители из Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы.

Посетителям продемонстрировали новинки в мире электромобилей и гибридов, а также рассказали, как новые технологии обеспечивают свободу передвижения.

Уличный опрос жителей Ласнамяэ. День Матери. Фото: Screenshot

В воскресенье, 11 мая, в Эстонии отмечали День матери. По случаю праздника репортер портала Limon.ee отправился в Ласнамяэ, где попросили жителей района продолжить типичные фразы всех матерей. Для задания были отобраны самые популярные реплики, начало которых озвучивал репортер, а концовку дополнял житель столичного района.