ПОПУЛЯРНЕЕ ФАВОРИТА? Вот почему у Эстонии есть все шансы обойти Швецию на Евровидении

После первого полуфинала во вторник на официальном канале Евровидения в YouTube опубликовали все выступления 15 стран, участвовавших в первом отборочном туре. Оказывается, интерес к Томми Кэшу, представляющему Эстонию, только растет. Его выступление 13 мая посмотрели даже больше зрителей, чем номер фаворита букмекеров.
Не секрет, что букмекеры прогнозируют, что победителем этого года на Евровидении станут участники от Швеции, которые после полуфинала 13 мая обеспечили себе место в финале.
Однако после того, как на официальный канал Евровидения в YouTube загрузили видео выступлений на первом полуфинале песенного конкурса, стало ясно, что по крайней мере в этой соцсети Томми Кэш оказался популярнее представителей Швеции.
Его выступление во вторник посмотрели 1,59 миллиона раз, в то время как номер группы KAJ - 1,07 миллиона.
Тем не менее, выступление Томми не набрало больше всего просмотров по сравнению с другими участниками. Номер польской участницы Юстины Стечковской за два дня посмотрели два миллиона раз.
Кстати, после первого полуфинала прогнозы для Томми Кэша улучшились. Если ранее букмекеры предсказывали ему девятое место, то теперь он поднялся на седьмое.