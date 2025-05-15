ПОПУЛЯРНЕЕ ФАВОРИТА? Вот почему у Эстонии есть все шансы обойти Швецию на Евровидении

Не секрет, что букмекеры прогнозируют, что победителем этого года на Евровидении станут участники от Швеции, которые после полуфинала 13 мая обеспечили себе место в финале.

Однако после того, как на официальный канал Евровидения в YouTube загрузили видео выступлений на первом полуфинале песенного конкурса, стало ясно, что по крайней мере в этой соцсети Томми Кэш оказался популярнее представителей Швеции.

Его выступление во вторник посмотрели 1,59 миллиона раз, в то время как номер группы KAJ - 1,07 миллиона.

Просмотры выступления Томми Кэша после первого полуфинала.. Фото: Kuvatõmmis Youtubest

Просмотры выступления группы KAJ после первого полуфинала. Фото: Kuvatõmmis Youtubest

Тем не менее, выступление Томми не набрало больше всего просмотров по сравнению с другими участниками. Номер польской участницы Юстины Стечковской за два дня посмотрели два миллиона раз.