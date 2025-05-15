ФОТО Павильон ожидания на Балтийском вокзале выглядит уныло: от стильных скамеек не осталось и следа

В Таллинне на Балтийском вокзале необычный павильон для ожидания автобуса вновь вызывает бурные обсуждения. «Вопрос о возможном дальнейшем развитии этого павильона будет решаться позднее, исходя из успешности проекта, функциональности павильона и мнения общественности», - отмечает Департамент городского планирования.