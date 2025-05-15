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ФОТО Павильон ожидания на Балтийском вокзале выглядит уныло: от стильных скамеек не осталось и следа

Перевод: Елизавета Лынник
Фото статьи
Фото: Elu24 lugeja

В Таллинне на Балтийском вокзале необычный павильон для ожидания автобуса вновь вызывает бурные обсуждения. «Вопрос о возможном дальнейшем развитии этого павильона будет решаться позднее, исходя из успешности проекта, функциональности павильона и мнения общественности», - отмечает Департамент городского планирования.

В августе прошлого года мы писали, что на Балтийском вокзале появится новый оригинальный павильон ожидания, спроектированный бельгийскими архитекторами. Речь идет о победителе конкурса инсталляций Таллиннской архитектурной биеннале (TAB-2024) под названием «Нельзя терять время».

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