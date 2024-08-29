«Таллинн по-прежнему полон чудес!» В Сети обсуждают необычный павильон, строящийся на Балтийском вокзале

На Балтийском вокзале будет построен павильон ожидания для пассажиров автобусных линий Харьюмаа, спроектированный бельгийскими архитекторами, пишет ERR. Павильон ожидания под названием «Нельзя терять время», созданный Элизабет Террисс де Боттон и Матье Брасебин, был выбран из более чем 80 творений.

Строительство павильона начнется в сентябре, а его открытие состоится 11 октября в рамках Таллиннской архитектурной биеннале.

Для строительства этого павильона будут повторно использованы строительные материалы, и значительная часть материалов будет взята из отходов производства эстонской компании Thermory, сообщает ERR. Фундаментом и стенами павильона станут легкие металлические каркасы, которые будут заполнены камнями или щебнем. Стены разной плотности местами будут полупрозрачными. Крыша будет состоять из решетчатой конструкции, созданной из балок и реек.

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Пользователи социальных сетей обсуждают победившую работу.

«На Балтийском вокзале будет новый павильон и это замечательно. Но мог бы кто-то более умный объяснить эти "климатические, социальные и культурные" значения для нас, простых эстонских жителей, которые будут противостоять холодному осеннему ветру, размышляя на эти темы», - написал один из пользователей.

Välja näeb ju efektne. Ehk veidi tuuline saab olema talvel šedöövrit imetleda. Loodetavasti on elamus seda väärt. — Kassidega Saabas (@drStrohH) August 28, 2024

Выглядит эффектно. Зимой, возможно, будет немного ветрено любоваться шедевром. Надеюсь, что впечатления будут того стоить.