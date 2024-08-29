На Балтийском вокзале вскоре можно будет увидеть новый оригинальный павильон ожидания. Победившая работа на Таллиннской архитектурной биеннале этого года (TAB 2024) не всем пришлась по вкусу. «Зимой, возможно, будет немного ветрено любоваться шедевром. Надеюсь, что впечатления того стоят», - написал один из пользователей.
«Таллинн по-прежнему полон чудес!» В Сети обсуждают необычный павильон, строящийся на Балтийском вокзале
На Балтийском вокзале будет построен павильон ожидания для пассажиров автобусных линий Харьюмаа, спроектированный бельгийскими архитекторами, пишет ERR. Павильон ожидания под названием «Нельзя терять время», созданный Элизабет Террисс де Боттон и Матье Брасебин, был выбран из более чем 80 творений.
Строительство павильона начнется в сентябре, а его открытие состоится 11 октября в рамках Таллиннской архитектурной биеннале.
Для строительства этого павильона будут повторно использованы строительные материалы, и значительная часть материалов будет взята из отходов производства эстонской компании Thermory, сообщает ERR. Фундаментом и стенами павильона станут легкие металлические каркасы, которые будут заполнены камнями или щебнем. Стены разной плотности местами будут полупрозрачными. Крыша будет состоять из решетчатой конструкции, созданной из балок и реек.
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Пользователи социальных сетей обсуждают победившую работу.
«На Балтийском вокзале будет новый павильон и это замечательно. Но мог бы кто-то более умный объяснить эти "климатические, социальные и культурные" значения для нас, простых эстонских жителей, которые будут противостоять холодному осеннему ветру, размышляя на эти темы», - написал один из пользователей.
Välja näeb ju efektne. Ehk veidi tuuline saab olema talvel šedöövrit imetleda. Loodetavasti on elamus seda väärt.— Kassidega Saabas (@drStrohH) August 28, 2024
Выглядит эффектно. Зимой, возможно, будет немного ветрено любоваться шедевром. Надеюсь, что впечатления будут того стоить.
Põiepõletik ja paistes neerud sobiks ka nimeks aga jah, töö nimi ja kirjeldus on maasikas jah.— Madis Puuraid (@puuraid) August 28, 2024
«Цистит и больные почки» тоже подошло бы в качестве названия. Название и описание работы - просто шедевр.
Need lammutatud Balti jaama plekist turuputkad on lihtsalt uuesti teistpidi kokku pandud?— Eliisa 🌘 (@EliisaDei) August 29, 2024
Кто-то просто собрал обратно ларьки, которые были раньше на вокзале?
mõtled talvel kui hea oleks saunas olla pic.twitter.com/qgzdk7pXSo— kat || (@katakeegi) August 28, 2024
Чтобы думать о том, как хорошо было бы зимой попариться в сауне.
Need uued paviljonid on täiega Asterix-core https://t.co/gildIvJ0St pic.twitter.com/61bXdye42d— Keskaja Inimene (@keskajainimene) August 28, 2024
Elisabethil ja Matthieul pole halli aimugi, mida tähendab Eesti kliima. Aga rohemöla on seeeest hästi selgeks saanud. Esitaks neile väljakutse novembris meile kuu aega neid “klimaatilisi, sotsiaalsed ja kultuurilisi” väärtusi seal kohapeal etendada.— Simmo Saar 🌻 (@saar_simmo) August 28, 2024
У Элизабет и Матье нет никакого представления о том, что означает эстонский климат. Зато разговоры об экологии им очень хорошо знакомы. Предлагаю им провести весь ноябрь у нас, чтобы на своей шкуре прочувствовать эти «климатические, социальные и культурные» ценности.
Suvepäike kütab kivid soojaks ja kui keegi sügisel leili ei viska siis vast aastapäevani püsivad kivid soojana— Pedaskonna Tiit (@pedaskonna) August 28, 2024
Летом солнце нагреет камни. Если осенью никто не будет поливать их водой, то, возможно, камни останутся теплыми до следующего года.