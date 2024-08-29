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«Таллинн по-прежнему полон чудес!» В Сети обсуждают необычный павильон, строящийся на Балтийском вокзале

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Фото: Tõnu Tunnel / Eesti Arhitektuurikeskus

На Балтийском вокзале вскоре можно будет увидеть новый оригинальный павильон ожидания. Победившая работа на Таллиннской архитектурной биеннале этого года (TAB 2024) не всем пришлась по вкусу. «Зимой, возможно, будет немного ветрено любоваться шедевром. Надеюсь, что впечатления того стоят», - написал один из пользователей.

На Балтийском вокзале будет построен павильон ожидания для пассажиров автобусных линий Харьюмаа, спроектированный бельгийскими архитекторами, пишет ERR. Павильон ожидания под названием «Нельзя терять время», созданный Элизабет Террисс де Боттон и Матье Брасебин, был выбран из более чем 80 творений.

Строительство павильона начнется в сентябре, а его открытие состоится 11 октября в рамках Таллиннской архитектурной биеннале.

Для строительства этого павильона будут повторно использованы строительные материалы, и значительная часть материалов будет взята из отходов производства эстонской компании Thermory, сообщает ERR. Фундаментом и стенами павильона станут легкие металлические каркасы, которые будут заполнены камнями или щебнем. Стены разной плотности местами будут полупрозрачными. Крыша будет состоять из решетчатой конструкции, созданной из балок и реек.

Смотрите фото здесь!

Пользователи социальных сетей обсуждают победившую работу.

«На Балтийском вокзале будет новый павильон и это замечательно. Но мог бы кто-то более умный объяснить эти "климатические, социальные и культурные" значения для нас, простых эстонских жителей, которые будут противостоять холодному осеннему ветру, размышляя на эти темы», - написал один из пользователей.

Выглядит эффектно. Зимой, возможно, будет немного ветрено любоваться шедевром. Надеюсь, что впечатления будут того стоить.

«Цистит и больные почки» тоже подошло бы в качестве названия. Название и описание работы - просто шедевр.

Кто-то просто собрал обратно ларьки, которые были раньше на вокзале?

Чтобы думать о том, как хорошо было бы зимой попариться в сауне.

У Элизабет и Матье нет никакого представления о том, что означает эстонский климат. Зато разговоры об экологии им очень хорошо знакомы. Предлагаю им провести весь ноябрь у нас, чтобы на своей шкуре прочувствовать эти «климатические, социальные и культурные» ценности. 

Летом солнце нагреет камни. Если осенью никто не будет поливать их водой, то, возможно, камни останутся теплыми до следующего года.

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