ВИДЕО В Сети раскритиковали вторую репетицию Томми Кэша в Базеле

Уже в следующий вторник, 13 мая, Томми Кэш выступит в первом полуфинале Евровидения. А финал песенного конкурса состоится в субботу, 17 мая.

После субботней репетиции Кэш рассказал ERR, что настроение отличное и все выглядит прекрасно. «Мы взволнованы и готовимся. Не можем дождаться выступления».

Руководитель эстонской делегации Рийн Ванн тогда сказала: «Мы получили много положительных отзывов о нашем номере, а в сценическом оформлении есть визуальные элементы, которые вызвали восхищение даже у опытных участников».

На официальных аккаунтах Евровидения и Eesti Laul в Instagram теперь опубликовано короткое видео с репетиции, которая прошла в среду, 7 мая.

В комментариях многие критикуют эстонского артиста. «Парень не умеет петь», «Это плохой вокал», «Я, когда пою в караоке-баре», «Голос такой ужасный, ахахахаха!», «Голос покинул чат», - пишут пользователи. Другие же поддерживают Томми Кэша, который тоже оставил комментарий под видео. «Лучший певец этого конкурса», - отметил он.