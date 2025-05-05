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ФОТО Томми Кэш удивит на Евровидении новым шоу

Фото статьи
Фото: Sarah Louise Bennett / EBU

В субботу в Базеле состоялась первая репетиция Евровидения с участием представляющего Эстонию Томми Кэша!

Открытие Евровидения состоится в Базеле в воскресенье, 11 мая. Томми Кэш выступит в первом полуфинале, который пройдет во вторник, 13 мая.

После субботней репетиции Кэш рассказал ERR, что настроение отличное и все выглядит прекрасно. «Мы взволнованы и готовимся. Не можем дождаться выступления». Вторая репетиция состоится в среду.

«Мы получили много положительных отзывов о нашем номере, а в сценическом оформлении есть визуальные элементы, которые вызвали восхищение даже у опытных участников», - сказала руководитель эстонской делегации Рийн Ванн после первого дня репетиций.

Смотрите первые фотографии с репетиции!

В апреле, когда у Кэша спросили, чего ждать от его сценического шоу, артист ответил: «В костюмах очень трудно танцевать. Мне придется передавать все с помощью того, что находится вокруг меня. Вся сцена - это один большой костюм».

«Если мой костюм будет слишком безумным, то внимание будет приковано только к нему, а не ко всему сценическому целому. Все должно быть сбалансировано».

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