Победительница множества конкурсов красоты Ренне Мерило сделала это снова! Работающая спасателем красавица 30 апреля привезла домой самую престижную награду конкурса The Best Model of Universe Dubai - победу! «Эта награда открывает новые возможности для дальнейшего развития в этой сфере. Я верю, что у меня есть внешние данные и я подхожу для этой профессии, но работать над собой еще предстоит очень много», - поделилась Ренне с редакцией своими эмоциями.