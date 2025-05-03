Победительница множества конкурсов красоты Ренне Мерило сделала это снова! Работающая спасателем красавица 30 апреля привезла домой самую престижную награду конкурса The Best Model of Universe Dubai - победу! «Эта награда открывает новые возможности для дальнейшего развития в этой сфере. Я верю, что у меня есть внешние данные и я подхожу для этой профессии, но работать над собой еще предстоит очень много», - поделилась Ренне с редакцией своими эмоциями.
В последний раз Ренне Мерило участвовала в конкурсе в августе прошлого года в Испании. Тогда она заняла третье место и удостоилась титула Амбассадора двух дизайнеров, то есть была выбрана представителем их брендов. Кроме того, Мерило получила титул победителя зрительских симпатий, а также ленту за лучший выход в бикини.