«Я выиграла пять наград! Больше всех! Я была в шоке как на сцене, так и сейчас», - радуется Ренне Мерило.
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Эстонская модель завоевала больше всего титулов на конкурсе красоты в Испании
Хотя женщина не заняла первое место, она все же удостоилась почетного третьего места и получила множество наград.
«Ой-ой! Я выиграла пять наград! Больше всех! Заняла третье место, я дважды стала амбассадором дизайнеров, в конкурсе бикини была четвертой, и еще я стала фаворитом публики», - радостно говорит Мерило.