Эстонская модель завоевала больше всего титулов на конкурсе красоты в Испании

Хотя женщина не заняла первое место, она все же удостоилась почетного третьего места и получила множество наград.

«Ой-ой! Я выиграла пять наград! Больше всех! Заняла третье место, я дважды стала амбассадором дизайнеров, в конкурсе бикини была четвертой, и еще я стала фаворитом публики», - радостно говорит Мерило.