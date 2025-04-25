«Сыночек, помоги мне...» Житель Эстонии услышал в трубке родной голос, но сразу заподозрил неладное

В своем посте в Facebook Марк рассказал, как получил неожиданный звонок от «матери», якобы попавшей в латвийскую больницу с переломами ребер и разбитой головой.

«Алло? Сыночек, это я! Ты меня слышишь?» - в истерике сказал человек, выдававший себя за его мать.

«Я попала в больницу. Страшная авария. У меня все ребра сломаны, голова разбита и... все переломано...» - продолжали на том конце провода. По словам «матери», произошло ДТП. «Я была за рулем, и я виновата в аварии», - услышал Марк.

«Но у тебя ведь нет прав?» - спросил он. После небольшой паузы мошенник ответил: «Знаешь, я училась водить еще в школе. Сыночек, помоги мне... Сейчас передам трубку врачу...»

В этот момент Марк решил закончить разговор, однако вскоре сделал об этом пост на Facebook, чтобы предупредить других.

«Кроме того, что моя мама внезапно решила в четверг поехать в Латвию, угнать там машину и попасть в аварию, она также решила, что удобнее купить латвийскую SIM-карту и звонить мне с нее, а не со своего телефона. Я не захотел слушать, во сколько обойдется лечение и сколько наличных мне нужно собрать, чтобы не возбуждали уголовное дело, поэтому решил просто закончить этот звонок», - делится Марк и шутит, что его мама уже взрослая женщина и сама справится.