«Сыночек, помоги мне...» Житель Эстонии услышал в трубке родной голос, но сразу заподозрил неладное

Мошеннические звонки, в которых абоненту рассказывают о попавшем в беду родственнике, становятся все более распространенными. «Я попала в больницу. Ужасная авария. У меня сломаны все ребра, голова разбита и... все переломано...» - вспоминает Марк недавний телефонный разговор с мошенниками.
В своем посте в Facebook Марк рассказал, как получил неожиданный звонок от «матери», якобы попавшей в латвийскую больницу с переломами ребер и разбитой головой.
«Алло? Сыночек, это я! Ты меня слышишь?» - в истерике сказал человек, выдававший себя за его мать.
«Я попала в больницу. Страшная авария. У меня все ребра сломаны, голова разбита и... все переломано...» - продолжали на том конце провода. По словам «матери», произошло ДТП. «Я была за рулем, и я виновата в аварии», - услышал Марк.
«Но у тебя ведь нет прав?» - спросил он. После небольшой паузы мошенник ответил: «Знаешь, я училась водить еще в школе. Сыночек, помоги мне... Сейчас передам трубку врачу...»
В этот момент Марк решил закончить разговор, однако вскоре сделал об этом пост на Facebook, чтобы предупредить других.
«Кроме того, что моя мама внезапно решила в четверг поехать в Латвию, угнать там машину и попасть в аварию, она также решила, что удобнее купить латвийскую SIM-карту и звонить мне с нее, а не со своего телефона. Я не захотел слушать, во сколько обойдется лечение и сколько наличных мне нужно собрать, чтобы не возбуждали уголовное дело, поэтому решил просто закончить этот звонок», - делится Марк и шутит, что его мама уже взрослая женщина и сама справится.
«Шутки шутками, но на самом деле ситуация печальная и серьезная. Я быстро разоблачил этот примитивный обман, но многие этого не умеют делать, и какой-нибудь доверчивый пенсионер может вскрыть все свои сбережения, лишь бы у "дочери", "сына" или "внука" все было хорошо».
Он призывает: «Пожалуйста, предупредите своих мам и пап, бабушек и дедушек о таких мошенничествах. Мне позвонили с латвийского номера, но слышал, что звонили и с официального стационарного номера Северо-эстонской региональной больницы... Звонивший мне номер нигде не значился - просто сгенерированный, не существующий номер».
«В этом плане честь и хвала женщине, сыгравшей роль моей мамы. Истерика у нее вышла на "ура". Настоящий мастер-класс по актерскому мастерству!» - говорит Марк.
«Если вам поступит такой звонок, сразу прекращайте разговор и перезвоните своему близкому на личный номер. В 99 процентах случаев он сидит дома, смотрит телевизор, и его ребра целее, чем когда-либо!»
В комментариях другие жители Эстонии рассказывают о похожих случаях: «Мой свекор получил два таких звонка за несколько дней. Каждый день происходила одна и та же "авария"».
«Я работаю патронажной медсестрой, и во время одного визита у пациента зазвонил домашний телефон. Поскольку пациент и его супруга плохо слышат, они не поняли, что им говорят. Передали трубку мне, и я услышала текст на русском: "сестра в больнице и нужны деньги на оплату счетов". Когда я спросила, в какой больнице и как зовут, трубку немедленно повесили. Я объяснила пациенту и его жене суть мошеннических схем».
«Мне тоже звонили с таким же "рыдающим" голосом - действительно очень правдоподобно...» - добавил кто-то.
«Моей бабушке позвонили однажды с рассказом, что моя сестра попала в больницу и ДТП, а я с мамой якобы уже в полиции разбираемся с этим, а звонящий - адвокат жертвы и требует определенную сумму. Меня поразило, что мошенник знал имена меня, мамы, сестры, бабушки, и где мы живем...» - рассказал пользователь.
Если вы получили подозрительное сообщение, будто бы от близкого - свяжитесь с ним напрямую другим способом
В октябре прошлого года мы писали о 70-летней Лилии, которой позвонили мошенники, сымитировав голос ее дочери и заявив, что та якобы в больнице. Лилия распознала голос, не впала в панику и сразу сама перезвонила дочери. Оказалось, с дочерью все в порядке, а звонок был очередным мошенничеством.
Тогда полиция порекомендовала: если с незнакомого номера звонящий представляется родственником, важно сохранять спокойствие и задавать вопросы, ответы на которые знает только ваш близкий.
«Если у вас есть хоть малейшее сомнение, что вам звонит чужой человек, завершите разговор и перезвоните родственнику по известному вам номеру», - советовала полиция.
Если звонящий говорит, что ему нужны деньги на лечение - не давайте никому наличные. Для большинства граждан Эстонии экстренная медицинская помощь бесплатна, у иностранцев есть страховка для таких случаев. За лечение платят на месте, в больнице или по счету позже. «Если вам говорят что-то другое - это обман. Немедленно прекратите разговор!»