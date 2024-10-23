«МАМА, ПОМОГИ!» Жительница Таллинна услышала в трубке голос дочери, но заподозрила неладное

Сюжеты фантастических фильмов перенеслись в реальную жизнь. При помощи искусственного интеллекта (ИИ) мошенники научились имитировать голоса родных жертвы. Неужели подобным образом звонят уже и жителям Эстонии?



В пятницу, 11 октября, матери Елизаветы и Ольги, 70-летней Лилии, позвонили мошенники, которые, как она утверждает, сгенерировали голос ее младшей дочери.