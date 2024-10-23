Настольный телефон настойчиво трезвонил в коридоре, поспешившая из кухни Лилия подняла трубку. «Мама, я в больнице. Помоги!» - услышала она на том конце провода мольбу дочери и опешила. Голос родного человека,
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«МАМА, ПОМОГИ!» ⟩ Жительница Таллинна услышала в трубке голос дочери, но заподозрила неладное
Сюжеты фантастических фильмов перенеслись в реальную жизнь. При помощи искусственного интеллекта (ИИ) мошенники научились имитировать голоса родных жертвы. Неужели подобным образом звонят уже и жителям Эстонии?
В пятницу, 11 октября, матери Елизаветы и Ольги, 70-летней Лилии, позвонили мошенники, которые, как она утверждает, сгенерировали голос ее младшей дочери.
«Мама, я в больнице. Помоги!» - услышала Лилия на другом конце провода мольбу Елизаветы о помощи. Казалось, она вот-вот перейдет на плач.