ВИДЕО Двойник Аллы Пугачевой мечтает спеть дуэтом с Анне Вески: «Если твой поезд ушел, есть еще BMW и самолет!»

Когда латвийский певец и стилист Гинтс Ристамец впервые перевоплотился в Аллу Пугачеву, публика была в восторге - с тех пор этот образ стал его визитной карточкой. Он нередко приезжает в Эстонию, восхищается творчеством Анне Вески и всегда выглядит с иголочки.
В пятничный вечер в студию Limon LIVE Гинтс Ристамец приехал прямиком из Латвии. «Я могу весь день провести за рулем, мне это очень нравится», - признается артист.
Шесть лет назад он вел музыкальное мероприятие в Латвии в образе Примадонны и исполнил несколько ее песен. Тогда его заметила преподаватель по вокалу из Эстонии Марина Еремина и пригласила к себе в студию Joy. Первое выступление Гинтса в Эстонии прошло в городе Валга, а затем артиста стали звать и в Тарту, и в Таллинн.
Прическу и платье для образа Аллы Пугачевой Гинтс сделал себе сам. Перевоплощение получилось настолько убедительным, что зрители нередко замирают в замешательстве, когда Гинс в парике выходит на сцену. «И с того времени, когда я выступаю в Латвии, зрители спрашивают: а Алла Борисовна сегодня будет?» - смеясь, рассказывает артист.
К Эстонии у Гинтса особое отношение - он нежно ее любит и даже задумывается о переезде. «Меня встречают здесь очень тепло, у меня даже есть здесь свой фанклуб и продюсер», - говорит артист.
Помимо насыщенной концертной деятельности в Латвии и Эстонии, Гинтс уже тридцать лет работает стилистом-парикмахером. Он убежден: настоящий мастер должен сам служить примером для своих клиентов.
«Руки должны быть всегда ухоженные, а тем более, если работаешь с клиентом, ты должен и сам хорошо выглядеть. Если мастер будет - такой-никакой, клиент подумает, зачем к нему идти?» - разводит руками Гинтс.
Он также отмечает, что жители Эстонии следят за собой больше, чем в Латвии. На родине, по его наблюдениям, люди стали экономить и реже посещают салоны. «Нет ощущения стабильного завтра, впрочем, думаю, и у вас так же», - говорит Гинтс.
Сегодня Гинтс мечтает о большом сольном концерте в Таллинне, а еще - о дуэте с Анне Вески, творчеством которой искренне восхищается. Он с теплотой вспоминает их знакомство, которое произошло два года назад на одном из мероприятий в Эстонии.
«Мы сделали совместное фото: у нее было красное длинное платье, у меня пиджачок с брошкой. Этой брошью я за ее наряд зацепился. Она воскликнула: "Вы сейчас порвете мое платье!" А я в ответ: "Я вам сошью, не волнуйтесь!" Похохотали-посмеялись, так и познакомились!» - с улыбкой вспоминает Гинтс.
В студии Limon LIVE зашла речь и о песне, с которой Томми Кэш представит Эстонию на Евровидении. Гинтс - давний поклонник конкурса, хотя признается: в последние годы Евровидение сильно изменился, и, по его мнению, не в лучшую сторону.
«Вот АББА выиграла в 70-е, и такого триумфа больше никто не повторит. Конкурс был жестче, справедливее. А что сейчас? Если ты выходишь с прекрасным голосом и хорошей мелодией, тебя не возьмут. Там нужно шоу!» - рассуждает Гинтс.
«Сейчас в конкурсах, и у вас, и у нас, если честно, талант часто остается за дверью», - с сожалением констатирует артист. Тем не менее, сам он не теряет оптимизма и уверен, что его музыкальная карьера еще готовит фантастические виражи.
«Если твой поезд ушел, есть еще BMW и самолет! - уверен Гинтс. - Ты можешь сесть в любой BMW и тоже помчаться к цели. Я жду какой-то момент! Я не считаю себя какой-то звездой - это звание нужно заслужить. Звезды - это Алла Борисовна, Муслим Магомаев, но я верю, что впереди много интересного».
Смотрите яркий выпуск Limon LIVE - он обязательно поднимет вам настроение! Песня Аллы Пугачевой в исполнении Гинтса Ристамеца тоже будет!