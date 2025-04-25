ВИДЕО Двойник Аллы Пугачевой мечтает спеть дуэтом с Анне Вески: «Если твой поезд ушел, есть еще BMW и самолет!»

Он также отмечает, что жители Эстонии следят за собой больше, чем в Латвии. На родине, по его наблюдениям, люди стали экономить и реже посещают салоны. «Нет ощущения стабильного завтра, впрочем, думаю, и у вас так же», - говорит Гинтс.

Гинтс Ристамец признается, что мечтает о большом сольном концерте в Таллинне. Фото: Tairo Lutter

Сегодня Гинтс мечтает о большом сольном концерте в Таллинне, а еще - о дуэте с Анне Вески, творчеством которой искренне восхищается. Он с теплотой вспоминает их знакомство, которое произошло два года назад на одном из мероприятий в Эстонии.

«Мы сделали совместное фото: у нее было красное длинное платье, у меня пиджачок с брошкой. Этой брошью я за ее наряд зацепился. Она воскликнула: "Вы сейчас порвете мое платье!" А я в ответ: "Я вам сошью, не волнуйтесь!" Похохотали-посмеялись, так и познакомились!» - с улыбкой вспоминает Гинтс.

Ведущая Limon LIVE Светлана Карабут слушает забавную историю знакомства Гинтса Ристамеца с певицей Анне Вески. Фото: Tairo Lutter

В студии Limon LIVE зашла речь и о песне, с которой Томми Кэш представит Эстонию на Евровидении. Гинтс - давний поклонник конкурса, хотя признается: в последние годы Евровидение сильно изменился, и, по его мнению, не в лучшую сторону.

«Вот АББА выиграла в 70-е, и такого триумфа больше никто не повторит. Конкурс был жестче, справедливее. А что сейчас? Если ты выходишь с прекрасным голосом и хорошей мелодией, тебя не возьмут. Там нужно шоу!» - рассуждает Гинтс.

Гинтс Ристамец: «Ты можешь сесть в любой BMW и тоже помчаться к цели!» Фото: Tairo Lutter

«Сейчас в конкурсах, и у вас, и у нас, если честно, талант часто остается за дверью», - с сожалением констатирует артист. Тем не менее, сам он не теряет оптимизма и уверен, что его музыкальная карьера еще готовит фантастические виражи.

«Если твой поезд ушел, есть еще BMW и самолет! - уверен Гинтс. - Ты можешь сесть в любой BMW и тоже помчаться к цели. Я жду какой-то момент! Я не считаю себя какой-то звездой - это звание нужно заслужить. Звезды - это Алла Борисовна, Муслим Магомаев, но я верю, что впереди много интересного».

Смотрите яркий выпуск Limon LIVE - он обязательно поднимет вам настроение! Песня Аллы Пугачевой в исполнении Гинтса Ристамеца тоже будет!