30 ЛЕТ РАДУГИ «Позвонили, спросили: можешь?» Хореограф студии JOY придумал вирусный танец Томми Кэша

Творческая студия JOY в апреле отмечает 30-летие. Яркий сюрприз к солидной дате - выпускник, а ныне преподаватель студии поставил танец, с которым Томми Кэш представит Эстонию на Евровидении. Да-да, те самые «фирменные» пластичные движения со стаканчиком Espresso Macchiato - его работа.
Студия JOY родилась 30 лет назад в приграничном городе Валга, и теперь известна на всю Эстонию. А после того, как выпускник и педагог студии придумал танец к Espresso Macchiato, «джойский» дух охватил всю Европу и даже США - завораживающие движения Томми Кэша пытаются повторить по всему миру.
16 апреля в Таллинне JOY устраивает большой концерт в честь 30-летия. Накануне этого события в студии Limon LIVE побывали руководитель студии Марина Еремина и хореограф-педагог Игорь Лидер. Разговор получился очень откровенным, а выпуск очень веселым!
Марина Еремина рассказала, как в непростые 90-е осталась без работы, и как под рюмку коньяка родилась идея создать творческую студию. Назвали ее JOY - в честь девочки Джойки из библейских сказок, которая ходит по миру и собирает друзей. Марине Ереминой показалось, что для интернационального коллектива это самое подходящее и символичное название. На логотипе решили нарисовать радугу - как символ чистоты после дождя.
«Разные национальности, разная культура - это было в фундаменте нашего JOY, - вспоминает Марина Еремина. - Поэтому, чтобы никого не обидеть, мы решили взять радугу - эту чистоту природы - на логотип. Но тогда цветные принтеры были настолько дорогими, настолько нереальными... Мы выбрали только три цвета. Получилась своеобразная радуга». Именно эта красно-желто-синяя радуга до сих пор украшает логотип коллектива.
Ученики студии JOY были изумлены, увидев на сцене финала Eesti Laul тренера студии - Александра Макарова. Именно он стал одним из мускулистых «охранников» Томми Кэша в песне Espresso Macchiato. А позже выяснилось, что необычно пластичный танец, ставший вирусным в соцсетях, поставил Игорь Лидер. В начале мая он отправится с командой Томми Кэша представлять Эстонию на Евровидении.
Сам Игорь не очень хочет афишировать этот факт: «Да, я поставил», - скромно говорит он. - «Мне позвонили, спросили: можешь? Я сказал - да, могу. И... поставил».
Марина Еремина признается, что и сама узнала о том, что воспитанник JOY, а ныне педагог, поставил хореографию для Томми Кэша, лишь за день до финала Eesti Laul. Теперь и на Евровидении она будет болеть за своих «джойских» ребят.
В студии Limon LIVE Игорь Лидер рассказал, как пришел в JOY в восьмилетнем возрасте - 30 лет назад. Он вспоминал забавные моменты и то, как складывались отношения с Мариной Ереминой. А она, в свою очередь, призналась, что Игорь был еще тот озорник, но именно благодаря ему в школе развилось направление брейк-данса. «Потому что он все время крутился-вертелся», - смеясь, говорит Марина Еремина.
«Он был непоседа, он был заводной, притягивал к себе как магнит. И периодически пытался сорвать музыкальный урок, - вспоминает она. - Я обожаю таких ребят. Потому что именно из них вырастают благодарные, яркие люди».
Творческая студия JOY сейчас базируется в Валга и Таллинне (в Ляэнемере гимназии). Свое 30-летие коллектив отмечает большими концертами в апреле и мае. За годы существования студия JOY воспитала не одно поколение танцоров и певцов - некоторые из них теперь помогают воспитывать новых талантов.
К тому же, JOY - интересный интеграционный проект. Уже три десятилетия творческое пространство объединяет людей на стыке культур, помогает молодежи раскрывать свой потенциал и строит мосты между поколениями, языками и городами.