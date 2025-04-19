КАКОЙ МИЛЫЙ! Эстонская супермодель Кармен Кассь поделилась фото своего сына

Кармен Кассь родила прошлой осенью. И хотя модель пока не раскрывала имя малыша, она время от времени делится в Instagram, на который подписано почти 100 000 пользователей, милыми фото радостного сына.
Слухи о беременности 46-летней Кармен Кассь стали появляться в августе, после того, как супермодель заметили на свадьбе ее племянницы певицы Yasmyn. Примерно через месяц, в сентябре, Кассь подтвердила свою беременность, оголив на Неделе моды в Париже округлившийся живот.
В конце ноября на свет появился ее сын, который родился раньше срока. «Наземные команды с радостью сообщают: все системы работают штатно для успешной посадки нашего дорогого Дракона!» - написала Кассь в Instagram.