КАКОЙ МИЛЫЙ! Эстонская супермодель Кармен Кассь поделилась фото своего сына

Кармен Кассь родила прошлой осенью. И хотя модель пока не раскрывала имя малыша, она время от времени делится в Instagram, на который подписано почти 100 000 пользователей, милыми фото радостного сына.

Публикация Кармен Кассь в Instagram. Фото: Instagram/kasscarmen

Слухи о беременности 46-летней Кармен Кассь стали появляться в августе, после того, как супермодель заметили на свадьбе ее племянницы певицы Yasmyn. Примерно через месяц, в сентябре, Кассь подтвердила свою беременность, оголив на Неделе моды в Париже округлившийся живот.

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