ФОТО Эстонская супермодель объявила о своей беременности на Неделе моды в Париже

Месяц назад издание Kroonika задалось вопросом, беременна ли Кармен Касс, которая присутствовала на свадьбе своей племянницы, певицы Yasmyn? Тогда супермодель поделилась в социальных сетях видео, на котором был виден небольшой живот.

И хотя в последнее время Касс на своей странице в Instagram, где на нее подписано 90 000 поклонников, ничего по этому поводу не рассказывала, в четверг она поделилась несколькими роликами с Недели моды в Париже. Эстонская супермодель приняла участие в показе Кристофера Эсбера. На Касс было прозрачное белое платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

В 2010 году Касс сказала, что дети были бы прекрасным продолжением ее жизни, но при этом она не может сказать, что дети - это ее мечта. «Сейчас я благодарна за то, что меня окружает много любящих людей, и что у меня есть те, кого я сама люблю, - так что все хорошо», - отмечала тогда она.

Шесть лет спустя, когда Касс давала интервью Anne & Stiil, на вопрос, думала ли она о создании семьи, супермодель ответила: «Я думала об этом, но не хотела бы развивать эту тему».