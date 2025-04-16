НАШ ЭКСПЕРИМЕНТ Окрашивание пасхальных яиц cамым трендовым способом: результат поражает

В прошлом году мы красили яйца с помощью кружева и сетчатых колготок. Тогда наш эксперимент не совсем удался. Возможно, причина была в том, что в некоторых местах кружево прилегало к яйцам недостаточно плотно, а может быть, мы ошиблись еще на каком-то этапе.

Поэтому в этот раз было решено найти более простую технику покраски яиц. И мы это сделали! Точнее, нам помог TikTok. Вдохновившись трендами, мы выбрали способ, который точно понравится всем!

Для покраски необходимо: сваренные вкрутую белые яйца;

сода;

вода;

пищевые красители;

уксус;

кисть.

Кистью наносим цветную массу на яйца. Фото: Konstantin Sednev

Способ окрашивания:

1. В небольших мисках или стаканах смешайте столовую ложку соды, две чайные - воды и несколько капель цветного красителя. Важно, чтобы масса была густой. В противном случае сода с красителями будет стекать с яйца, что повлияет на результат.

Уксус вступил в реакцию с содой. Фото: Konstantin Sednev

2. Для удобства разложите заранее отваренные белые яйца в противень или формы для выпечки кексов. И приступайте к покраске: кистью нанесите цветную массу на яйца. Не забывайте, что для более интересного узора можно как смешивать красители, так и красить яйца массой разных цветов.

3. Самая интересная часть - закрепление цвета. Для этого аккуратно поливаем яйца уксусом: он вступает в реакцию с содой и помогает красящей массе лучше впитаться в скорлупу. После этого необходимо обязательно промыть яйца под проточной водой!

Ваши пасхальные яйца готовы! Быстро, просто и очень нежно!