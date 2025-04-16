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НАШ ЭКСПЕРИМЕНТ Окрашивание пасхальных яиц cамым трендовым способом: результат поражает

Красим пасхальные яйца вместе с Limon.ee.
Красим пасхальные яйца вместе с Limon.ee. Фото: Konstantin Sednev

Пасха уже не за горами. А значит, самое время красить яйца! И если вам уже наскучил привычный способ окрашивания с луковой шелухой, то техника, которую мы предлагаем, точно вас заинтересует! Смотрите видео!

В прошлом году мы красили яйца с помощью кружева и сетчатых колготок. Тогда наш эксперимент не совсем удался. Возможно, причина была в том, что в некоторых местах кружево прилегало к яйцам недостаточно плотно, а может быть, мы ошиблись еще на каком-то этапе.

Поэтому в этот раз было решено найти более простую технику покраски яиц. И мы это сделали! Точнее, нам помог TikTok. Вдохновившись трендами, мы выбрали способ, который точно понравится всем!

Для покраски необходимо:

  • сваренные вкрутую белые яйца;
  • сода;
  • вода;
  • пищевые красители;
  • уксус;
  • кисть.
Кистью наносим цветную массу на яйца.
Кистью наносим цветную массу на яйца. Фото: Konstantin Sednev

Способ окрашивания:

1. В небольших мисках или стаканах смешайте столовую ложку соды, две чайные - воды и несколько капель цветного красителя. Важно, чтобы масса была густой. В противном случае сода с красителями будет стекать с яйца, что повлияет на результат.

Уксус вступил в реакцию с содой.
Уксус вступил в реакцию с содой. Фото: Konstantin Sednev

2. Для удобства разложите заранее отваренные белые яйца в противень или формы для выпечки кексов. И приступайте к покраске: кистью нанесите цветную массу на яйца. Не забывайте, что для более интересного узора можно как смешивать красители, так и красить яйца массой разных цветов. 

3. Самая интересная часть - закрепление цвета. Для этого аккуратно поливаем яйца уксусом: он вступает в реакцию с содой и помогает красящей массе лучше впитаться в скорлупу. После этого необходимо обязательно промыть яйца под проточной водой!

Ваши пасхальные яйца готовы! Быстро, просто и очень нежно! 

Смотрите, какие нежные пасхальные яйца у нас получились.
Смотрите, какие нежные пасхальные яйца у нас получились. Фото: Konstantin Sednev
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