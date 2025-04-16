НАШ ЭКСПЕРИМЕНТ Окрашивание пасхальных яиц cамым трендовым способом: результат поражает

Пасха уже не за горами. А значит, самое время красить яйца! И если вам уже наскучил привычный способ окрашивания с луковой шелухой, то техника, которую мы предлагаем, точно вас заинтересует! Смотрите видео!
В прошлом году мы красили яйца с помощью кружева и сетчатых колготок. Тогда наш эксперимент не совсем удался. Возможно, причина была в том, что в некоторых местах кружево прилегало к яйцам недостаточно плотно, а может быть, мы ошиблись еще на каком-то этапе.
Поэтому в этот раз было решено найти более простую технику покраски яиц. И мы это сделали! Точнее, нам помог TikTok. Вдохновившись трендами, мы выбрали способ, который точно понравится всем!
Для покраски необходимо:
- сваренные вкрутую белые яйца;
- сода;
- вода;
- пищевые красители;
- уксус;
- кисть.
Способ окрашивания:
1. В небольших мисках или стаканах смешайте столовую ложку соды, две чайные - воды и несколько капель цветного красителя. Важно, чтобы масса была густой. В противном случае сода с красителями будет стекать с яйца, что повлияет на результат.
2. Для удобства разложите заранее отваренные белые яйца в противень или формы для выпечки кексов. И приступайте к покраске: кистью нанесите цветную массу на яйца. Не забывайте, что для более интересного узора можно как смешивать красители, так и красить яйца массой разных цветов.
3. Самая интересная часть - закрепление цвета. Для этого аккуратно поливаем яйца уксусом: он вступает в реакцию с содой и помогает красящей массе лучше впитаться в скорлупу. После этого необходимо обязательно промыть яйца под проточной водой!
Ваши пасхальные яйца готовы! Быстро, просто и очень нежно!