ОТСТРАНЕН ОТ РАБОТЫ МуПо начала дисциплинарное разбирательство в отношении неподобающего поведения сотрудника

В пятницу стало известно об инциденте, в котором сотрудник МуПо назвал человека, получившего штраф, ублюдком.

Я начал его снимать, и он имел еще столько наглости, чтобы прямо на камеру назвать меня ублюдком и насмехаться. Люди могут рассердиться из-за штрафов за парковку, но сотрудник не может отвечать вульгарностями. Я в шоке от того, что сотрудник МуПо позволяет себе такое!» - рассказал редакции человек, предоставивший видео.

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Руководитель отдела правопорядка Таллиннского департамента муниципальной полиции Вальдо Пыдер комментирует, что они начали дисциплинарное разбирательство для выяснения всех обстоятельств. На время разбирательства сотрудник отстранен от службы.

«10 апреля на улице А. Лаутери в Таллинне произошел инцидент, где сотрудник МуПо выписал штраф за нарушение правил парковки транспортным средством. К автомобилю подошел его пользователь, после чего между ним и сотрудником возник конфликт», - говорит Пыдер.

«Сотрудник МуПо вел себя неуважительно, и мы начали дисциплинарное разбирательство для выяснения всех обстоятельств. На время разбирательства сотрудник отстранен от службы», - подтвердил представитель Таллиннского департамента муниципальной полиции.

«Благодарим человека, который, столкнувшись с конфликтом с сотрудником, обратился напрямую в Таллиннский департамент муниципальной полиции для решения вопроса. Мы уже принесли ему извинения. МуПо открыта для жителей города, является надежным и достойным партнером во всех вопросах, касающихся правопорядка в городе. Все сотрудники муниципальной полиции должны опираться на эти ценности в своей повседневной работе», - объяснил он.