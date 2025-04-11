ВИДЕО Сотрудник МуПо оскорбил нарушителя: «Ублюдок. Иди отсюда!»

Керт (имя изменено, редакции известно) припарковал свой автомобиль в центре Таллинна на улице А. Лаутери в полдень. С ним был 75-летний мужчина, которому срочно нужно было попасть к судебному исполнителю. «У пожилого человека проблемы с передвижением, и позже выяснилось, что я припарковался неправильно. Я помог ему выйти из машины, и мы пошли в офис Элен Вилиппус», - вспоминает мужчина начало вчерашних событий.

Так как они приехали со стороны улицы Вамбола, а на углу улицы Лаутери было свободное парковочное место, где и был оставлен автомобиль, Керт, по его словам, не заметил запрещающего парковку знака. Он также утверждает, что его припаркованный автомобиль не мешал другим участникам движения.

Когда они возвращались от судебного исполнителя, Керт заметил возле своего автомобиля двух сотрудников МуПо в форме, которые оставляли штраф под дворником машины.

«Я сказал сотруднику МуПо, разве вам не стыдно выписывать штраф? Ведь видно же, что пожилой человек с трудом передвигается. Я помогал старику, у которого арестован дом и пенсия, и мы были там всего лишь момент. Я, возможно, не должен был сердиться, но то, что позволил себе сотрудник МуПо, было просто невероятно». Керт начал снимать сотрудников на телефон.

«Я начал его снимать, и он имел еще столько наглости, чтобы прямо на камеру назвать меня ублюдком и насмехаться. Люди могут рассердиться из-за штрафов за парковку, но сотрудник не может отвечать вульгарностями. Я в шоке от того, что сотрудник МуПо позволяет себе такое!»

Пожилой человек Ааво также был в шоке от поведения сотрудников МуПо. «Молодые люди, не знаю, почему они так себя вели!»

Смотрите на видео, какое поведение позволил себе сотрудник МуПо:

По словам Керта, они не требуют наказания для сотрудников, но ожидают извинений. «Мы бы хотели, чтобы они извинились. Другого наказания не желаем. Конечно, они могли бы выйти на улицы и убрать окурки с городских тротуаров!»