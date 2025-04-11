Юлия Ауг победила в номинации «Лучшая женская роль в сериале»​ на премии EFTA

На церемонию актриса и режиссер Юлия Ауг пришла в черном наряде, который дополнила украшениями и розовыми солнечными очками.

«Добрый вечер. Извините, очень нервничаю. Огромное спасибо!» - сказала со сцены актриса, которая явно была удивлена своей победе. Ауг также поблагодарила каждого, кто работал над сериалом «Предатель».

Помимо Юлии Ауг в категории «Лучшая женская роль в сериале» были номинированы Аманда Эрмиин Кюннапас («Контора мести»), Хелена Лотман («Когда был вкус к жизни»), Ингрид Маргус («Моя деревня») и Юлле Лихтфельдт («Счастливые с 13 улицы»).

О своей номинации Ауг сообщила в Facebook: «Только что узнала, что номинирована на премию EFTA - Estonian Film and Television Awards. Меня номинировали на лучшую женскую роль в сериале Reetur («Предатель» - прим.ред.). Большое спасибо всем, кто дал мне эту возможность».

На прошлой неделе Ауг призналась репортеру портала Limon.ee, что о номинации узнала совершенно случайно. «Я не следила за новостями, потому что репетировала спектакль в Венеции, откуда только что вернулась. Неожиданно мне написали друзья, поздравили с номинацией. Я обалдела!» - делится она своими радостными эмоциями.

В первую очередь эта награда означает признание, говорит Ауг. «Если меня номинировали, то не имеет значения, выиграю я или нет. Мою работу увидели, оценили. Это большое уважение».

Сериал «Предатель» рассказывает о том, как в 2004 году, незадолго до вступления Эстонии в НАТО, спецслужбы России предлагают сотрудничество работнику Министерства обороны Эстонии Альфреду Винту. Движимый корыстью и карьерными амбициями, Винт решается на государственную измену. Так начинается напряженная игра в кошки-мышки с майором Марко Арраком из разведки Эстонии.