ВИДЕО Юлия Ауг о номинации на премию EFTA: «Я обалдела!»

По словам Юлии Ауг, о номинации она узнала совершенно случайно. «Я не следила за новостями, потому что репетировала спектакль в Венеции, откуда только что вернулась. Неожиданно мне написали друзья, поздравили с номинацией. Я обалдела!» - делится она своими радостными эмоциями.

В первую очередь эта награда означает признание, говорит Ауг. «Если меня номинировали, то не имеет значения, выиграю я или нет. Мою работу увидели, оценили. Это большое уважение».

Говоря об уникальности киноиндустрии в Эстонии, Юлия Ауг отмечает пунктуальность жителей нашей страны. «Не могу сказать, что индустрия кино в Эстонии очень уникальна, потому что все проекты, в которых я снималась в разных странах, - в принципе похожи. Но Эстония в этом плане отличается пунктуальностью и порядком. Я такого ни на одной из съемочных площадок не видела», - объясняет она.

По словам Ауг, в будущем ей хотелось бы как можно больше работать. «Награда - это не сама цель», - заключает она.