ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто пришел на премьеру спектакля «Я покинул Украину в 2022» в Русский театр

Спектакль эстонского классика документального театра Мерле Карусоо, конечно, затрагивает начало войны в 2022 году, но гораздо глубже исследует тему Украины. Она становится личной и автобиографической - через истории украинских актеров. Как это часто бывает в работах Карусоо, обобщение возникает из ярких, подчас болезненных деталей. Эти детали могут вызывать и радость, и грусть, но корни их - в самой жизни.