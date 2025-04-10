ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто пришел на премьеру спектакля «Я покинул Украину в 2022» в Русский театр

В среду вечером, 9 апреля, в Русском театре Эстонии состоялась премьера документальной постановки «Я покинул Украину в 2022». В спектакле играют актеры, покинувшие Украину и переехавшие в Эстонию после начала полномасштабной войны.
Спектакль эстонского классика документального театра Мерле Карусоо, конечно, затрагивает начало войны в 2022 году, но гораздо глубже исследует тему Украины. Она становится личной и автобиографической - через истории украинских актеров. Как это часто бывает в работах Карусоо, обобщение возникает из ярких, подчас болезненных деталей. Эти детали могут вызывать и радость, и грусть, но корни их - в самой жизни.
Как мы становимся теми, кем являемся? Как первое воспоминание из детства, школьные годы или первая влюбленность отражаются в нашем сегодняшнем «я»? Карусоо соединяет биографии актеров, покинувших Украину в 2022 году и пришедших в Русский театр в Таллинне, в многослойное, искреннее и сложное произведение. Как сама жизнь.