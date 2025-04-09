ВИДЕО На сцене Русского театра украинские актеры рассказывают свои истории: «Не те, что в новостях показывают!»

Когда началась война, Александра училась на втором курсе Киевского университета культуры. «Пришлось сразу спускаться в подвалы общежития, где я тогда жила, и оттуда я уже уехала в Эстонию. А родители остались в моем родном городе Южноукраинске. С начала войны я с ними так и не виделась».

Сейчас актриса особенно мечтает обнять свою прабабушку, которой исполнилось 90 лет. О ней она тоже рассказывает в спектакле. «Хочу быть рядом со своими родными», - говорит актриса дрогнувшим от эмоций голосом.

Илья Болотов рассказывает в постановке о своей матери. Фото: Konstantin Sednev

Собственно, об этом и будет постановка - о судьбах, которые три года назад перевернулись с ног на голову. Однако во время нашей беседы на лице Александры вдруг вспыхивает теплая улыбка.

«В конце спектакля у нас есть сюрприз - момент, когда родные становятся немного ближе, чем просто фотография», - интригует актриса.

Ее коллеги по сцене Евгений Кравец и Илья Болотов тоже отмечают, что в постановке есть не только тяжелые, но и очень светлые и трогательные моменты.

Спектакль эстонского классика документального театра Мерле Карусоо, конечно, затрагивает начало войны в 2022 году, но гораздо глубже исследует тему Украины. Она становится личной и автобиографической - через истории украинских актеров. Как это часто бывает в работах Карусоо, обобщение возникает из ярких, подчас болезненных деталей. Эти детали могут вызывать и радость, и грусть, но корни их - в самой жизни.