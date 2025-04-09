ВИДЕО На сцене Русского театра украинские актеры рассказывают свои истории: «Не те, что в новостях показывают!»

В Русском театре Эстонии идут последние приготовления к премьере документальной постановки «Я оставил Украину в 2022 году». В спектакле играют актеры, покинувшие Украину и переехавшие в Эстонию после начала полномасштабной войны.
Накануне премьеры, которая состоится в среду вечером, 9 апреля, мы увидели небольшой отрывок постановки и пообщались с актрисой Александрой Левицкой, которая живет в Эстонии с марта 2022 года. Смотрите видео!
22-летняя Александра Левицкая рассказывает в постановке личную историю. «При этом стараюсь по минимуму ее переживать, чтобы у зрителей было свое видение, и они сами могли решить, как понимать мою историю или истории моих коллег», - говорит актриса.
В одной из сцен актеры трогательно рассказывают о своих матерях, поют их любимые песни, вспоминают забавные моменты из жизни. На сцене установлены фотопортреты мам - этот драматический ход трогает до глубины души.
«Моя мама, папа и все родственники остались в Украине, в Николаевской области. Они живут там, а я одна здесь, в Эстонии», - рассказывает Александра. По ее словам, у других участников постановки ситуация похожая - все скучают по родным, и потому захотелось, чтобы хотя бы их портреты были рядом.
Мама Александры в Украине работает медсестрой. «Это для меня очень близкий человек. Я не могу представить вечер, чтобы я не позвонила ей и не спросила, как у нее дела», - признается актриса.
Документальная постановка «Я оставил Украину в 2022 году» сильно отличается от привычных спектаклей. «Мы хотим просто рассказать те истории, которые пережили сами. А не те, которые в новостях показывают, - объясняет Александра. - Чтобы зритель сам решал, как воспринимать всю эту информацию».
Когда началась война, Александра училась на втором курсе Киевского университета культуры. «Пришлось сразу спускаться в подвалы общежития, где я тогда жила, и оттуда я уже уехала в Эстонию. А родители остались в моем родном городе Южноукраинске. С начала войны я с ними так и не виделась».
Сейчас актриса особенно мечтает обнять свою прабабушку, которой исполнилось 90 лет. О ней она тоже рассказывает в спектакле. «Хочу быть рядом со своими родными», - говорит актриса дрогнувшим от эмоций голосом.
Собственно, об этом и будет постановка - о судьбах, которые три года назад перевернулись с ног на голову. Однако во время нашей беседы на лице Александры вдруг вспыхивает теплая улыбка.
«В конце спектакля у нас есть сюрприз - момент, когда родные становятся немного ближе, чем просто фотография», - интригует актриса.
Ее коллеги по сцене Евгений Кравец и Илья Болотов тоже отмечают, что в постановке есть не только тяжелые, но и очень светлые и трогательные моменты.
Спектакль эстонского классика документального театра Мерле Карусоо, конечно, затрагивает начало войны в 2022 году, но гораздо глубже исследует тему Украины. Она становится личной и автобиографической - через истории украинских актеров. Как это часто бывает в работах Карусоо, обобщение возникает из ярких, подчас болезненных деталей. Эти детали могут вызывать и радость, и грусть, но корни их - в самой жизни.
Как мы становимся теми, кем являемся? Как первое воспоминание из детства, школьные годы или первая влюбленность отражаются в нашем сегодняшнем «я»? Карусоо соединяет биографии актеров, покинувших Украину в 2022 году и пришедших в Русский театр в Таллинне, в многослойное, искреннее и сложное произведение. Как сама жизнь.