Историк моды Александр Васильев спешит на встречу с жительницами Таллинна

Историк моды и телеведущий Александр Васильев открывает новую главу в исследовании жизни русской эмиграции. В его лекции «Красота в изгнании» зрители перенесутся в «русский» Харбин, Берлин, Константинополь 20-30-х годов и, конечно же, Париж!

Смотрите интервью с историком моды накануне его выступления в Таллинне:

Лекция расскажет об истории русских домов моды, созданных представителями родовитых семей России - Ириной и Феликсом Юсуповыми, Великой княгиней Марией Павловной Романовой, княгинями Трубецкой и Оболенской и другими. Будут представлены работы выдающихся русских художников и дизайнеров, а также судьбы светских русских красавиц, которые стали знаменитыми манекенщицами.

Эта история перенесет зрителей в эпоху, когда столицы мировой моды, с их авторитетами и роскошными дефиле, признавали еще одного законодателя - Россию.