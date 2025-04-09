Историк моды Александр Васильев спешит на встречу с жительницами Таллинна

Уже на следующей неделе, 19 апреля, в Центре русской культуры в Таллинне выступит историк моды Александр Васильев.
Историк моды и телеведущий Александр Васильев открывает новую главу в исследовании жизни русской эмиграции. В его лекции «Красота в изгнании» зрители перенесутся в «русский» Харбин, Берлин, Константинополь 20-30-х годов и, конечно же, Париж!
Смотрите интервью с историком моды накануне его выступления в Таллинне:
Лекция расскажет об истории русских домов моды, созданных представителями родовитых семей России - Ириной и Феликсом Юсуповыми, Великой княгиней Марией Павловной Романовой, княгинями Трубецкой и Оболенской и другими. Будут представлены работы выдающихся русских художников и дизайнеров, а также судьбы светских русских красавиц, которые стали знаменитыми манекенщицами.
Эта история перенесет зрителей в эпоху, когда столицы мировой моды, с их авторитетами и роскошными дефиле, признавали еще одного законодателя - Россию.
Непревзойденный талант рассказчика Александра Васильева позволит каждому ощутить очарование и атмосферу забытых десятилетий. Больше информации о мероприятии найдете ЗДЕСЬ!