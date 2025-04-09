ПРИВЕТ, ЗИМА?! «Когда же это наконец закончится?» Жители Эстонии разочарованы погодой

По данным Агентства окружающей среды, в среду в Эстонии ожидается облачная погода с прояснениями. Зона дождя и мокрого снега будет перемещаться с северо-запада на юго-восток, местами возможен и снег. Во второй половине дня осадки начнут постепенно прекращаться с севера.

Утром в Тарту, Вильянди и уезде Валгамаа земля уже была покрыта снегом.

Ветер начнет менять направление с западного на северо-западное и северное, начиная с островов, и будет постепенно усиливаться до 7-12 м/с, порывами до 17 м/с, на побережье - 11-17 м/с, порывами до 21 м/с, на островах - до 25 м/с.

Температура воздуха будет в пределах 1-5 °C.

Если на прошлой неделе погода уже напоминала весеннюю, то теперь за окном опять зима. «Неприятная ситуация. Сильный ветер меня уже злит», - отмечает кто-то под постом синоптика Кайро Кийтсака в Facebook. «Успела на минутку достать пальто, и вот уже снова в пуховике!» - выражают разочарование пользователи. «Апрель весь месяц шутит! Когда же это наконец закончится?»

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Погода в Вильянди в среду утром. Фото: Elu24 lugeja

В ночь на четверг (10 апреля) местами возможны кратковременные снегопады. Будет дуть северо-западный и северный ветер со скоростью 5-10 м/с, порывами до 15 м/с, на побережье - 8-15 м/с, порывами до 21 м/с. К утру ветер стихнет. Температура воздуха составит от 0 до -4 °C.