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Эстонский предсказатель погоды рассказал, каким будет апрель: вечером в пятницу температура резко изменится

Перевод: Влада Лаевалинд
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Синоптик, рыбак, лесничий Арво Сайдла.
Синоптик, рыбак, лесничий Арво Сайдла. Фото: Madis Veltman

По словам предсказателя погоды Арво Сайдла из Рапламаа, также известного как леший (74), апрель не порадует нас высокими температурами воздуха. Несмотря на проблемы со здоровьем, Арво продолжает составлять прогнозы погоды, как и раньше. Также он отмечает, что в качестве вспомогательных средств у него есть целых шесть селезенок кабанов, которые охотники любезно ему подарили.

«Сейчас я передвигаюсь на костылях, а 15 мая отправлюсь в пярнускую больницу на операцию. Сначала приведут в порядок левую ногу, потом правую - предстоит замена тазобедренного сустава», - говорит леший, несмотря на то, что в последнее время у него возникли различные проблемы со здоровьем, он сохраняет оптимизм в телефонном разговоре.

Осенью прошлого года предсказатель погоды заболел коронавирусом. «Чертов ковид, забрал у меня левую ногу - я не мог натянуть ни штаны, ни носки. Врачи в Таллинне не решались это сказать, но врач в Пярну заявил, что доказать это, конечно, нельзя, но это последствие коронавируса. Один день у меня была температура, через пару дней тест показал положительный результат. После этого вроде бы все прошло, но через две с половиной недели левая нога отказала. Врач в Пярну спросил, слышал ли я об инфаркте кровеносного сосуда ноги», - рассказывает Арво.

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