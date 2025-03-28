«Заработать много денег»: новый альбом АИГЕЛ уже в сети

Пятый студийный альбом группы АИГЕЛ, как и обещали в интервью Rus.Postimees музыканты накануне своего приезда в Таллинн, не содержит ни одной песни на русском языке. Все тексты написаны Айгель Гайсиной и Ильей Барамия на татарском языке. Кроме одной, которая спета на немецком.

Альбом получил название Killer qız, что означает «девочка киллер», рассказала солистка.

«Killer qız, переводится с татарского как девочка-киллер, или девушка-киллер. Это история про диджейку-киллера, которая затанцевала на танцполе до смерти некоего деда. Дед пришел на этот танцпол со своими порядками, всех растолкал, распугал и попытался ввести на нем тоталитарный режим танца. У него было много планов, но он так растанцевался, что в итоге смертельно устал, развалился и стерся в прах», - рассказала Айгель Гайсина.

Что называется не будем показывать пальцем на этого тоталитарного деда. О ком идет речь, понятно без лишних слов, с учетом того, что на родине в России, группа АИГЕЛ запрещена за свою антивоенную позицию. Об отношении музыкантов к военной агрессии России все сказано в их последнем видеоклипе на песню 2022 года «Газ».

Альбом Killer qiz в отличие от прежних пластинок, полон ритмичных треков. Как сказал Илья Барамия, - «а теперь дискотека». Но не очень веселая.

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