ГАЛЕРЕЯ Группа АИГЕЛ зачаровала публику на концерте в Таллинне

AIGEL - электронная группа с элементами инди-попа, хип-хопа, трип-хопа и психоделики.

Дуэт был создан в 2016 году певицей и автором песен Айгель Гайсиной из Казани и музыкальным продюсером Ильей Барамия из Санкт-Петербурга. После начала войны в Украине в 2022 году группа выступила с антивоенной позицией, что привело к ее запрету в России. Сейчас Айгель живет в Берлине, а Илья - в Черногории. Дуэт создает музыку и выступает на русском, татарском и английском языках.

Дебютный альбом «1190», выпущенный в 2017 году, поднимает острые темы судопроизводства и тюремной системы в России. Он вызвал широкий резонанс, а уже в том же году группа выступила в шоу «Вечерний Ургант». Песня «Татарин» из альбома стала вирусной: клип на нее собрал более 130 миллионов просмотров на YouTube и был отмечен наградой Berlin Music Video Awards.

Клип на песню You're Born вышел через два дня после обнуления президентских сроков Путина в 2020 году, что позволило ему остаться у власти еще на два срока. В ролике изображен пожилой авторитетный мужчина, который становится молодым после христианского ритуала погружения в прорубь. Видео вызвало большой резонанс, было названо «пророческим», получило «Серебряного льва» на фестивале «Каннские львы» и завоевало более 15 наград на фестивалях по всему миру, включая Berlin Music Video Awards.

Осенью 2023 года песня «Пыяла», исполненная на татарском языке, возглавила мировой чарт Shazam, а также заняла первые места в чартах Apple Music и Spotify в десяти странах, включая Россию, Украину, Казахстан и Латвию. В Billboard TikTok Top 100 песня поднялась на 11-е место. Клип на «Пыяла» набрал 54 миллиона просмотров за четыре месяца. Композиция быстро стала вирусной и была переведена на десятки языков. Представители коренных народов, чьи языки находятся под угрозой исчезновения, перевели ее на свои родные языки, что подчеркнуло проблему утраты культурного наследия.

С 2017 по 2024 год AIGEL выпустили более 30 музыкальных релизов, включая пять полноформатных альбомов, и 11 видеоклипов, восемь из которых преодолели отметку в миллион просмотров. Два из них стали вирусными.