Группа АИГЕЛ в пятницу, 28 марта выпустила новый студийный альбом Killer qız. Слушайте его на «Limon» и читайте большое интервью с музыкантами, которые покоряют мировые чаты своими песнями на татарском языке. Теперь и на немецком.
«Зарабатываем много денег»: новый альбом АИГЕЛ уже в сети
Пятый студийный альбом группы АИГЕЛ, как и обещали в интервью Rus.Postimees музыканты накануне своего приезда в Таллинн, не содержит ни одной песни на русском языке. Все тексты написаны Айгель Гайсиной и Ильей Барамия на татарском языке. Кроме одной, которая спета на немецком.
Альбом получил название Killer qız, что означает «девочка киллер», рассказала солистка.
«Killer qız, переводится с татарского как девочка-киллер, или девушка-киллер. Это история про диджейку-киллера, которая затанцевала на танцполе до смерти некоего деда. Дед пришел на этот танцпол со своими порядками, всех растолкал, распугал и попытался ввести на нем тоталитарный режим танца. У него было много планов, но он так растанцевался, что в итоге смертельно устал, развалился и стерся в прах», - рассказала Айгель Гайсина.
Что называется не будем показывать пальцем на этого тоталитарного деда. О ком идет речь, понятно без лишних слов, с учетом того, что на родине в России, группа АИГЕЛ запрещена за свою антивоенную позицию. Об отношении музыкантов к военной агрессии России все сказано в их последнем видеоклипе на песню 2022 года «Газ».
Альбом Killer qiz в отличие от прежних пластинок, полон ритмичных треков. Как сказал Илья Барамия, - «а теперь дискотека». Но не очень веселая.
Жмите на картинку. Ваш трек-лист на вечер этой пятницы уже там:
«Это не школьная дискотека, хотя пара треков могла бы там прозвучать. Вообще дискотека - это дискотека, а радость - это радость. Я сейчас живу в Берлине и хожу иногда на суровые берлинские дискотеки, и со всего мира люди специально ради них сюда съезжаются. А герои нашей вечеринки очень разные, наверное, чаще это молодая, свободолюбивая, творческая, прогрессивная, мобильная публика, но у нас есть и вирусные треки, которые слушают абсолютно все, "Пыяла" или "Татарин", например. Новый альбом разный, в основном действительно быстрый и танцевальный», - рассказывала Айгель еще до выхода пластинки.
На недавнем концерте в Таллинне те, кто смог попасть в небольшой клуб, смогли первыми оценить танцевальный потенциал новой работы АИГЕЛ. Причем в зале собрались не только русскоговорящие слушатели дуэта, но и эстонцы, которые впервые узнали о группе AIGEL из интервью для Postimees.
В качестве промо нового альбома соцсети группы форсят фрагмент видеоклипа на новую песню Eine Menge, которая поется на немецком языке.
«Трек на немецком. Мне было супер интересно на нем писать, чувствую себя как ребенок, у которого в руках появился новый пластилин, новой текстуры, мягкости, податливости, - объясняет появление немецкого языка в своем творчестве Айгель Гайсина, ставшая жительницей Берлина. - Я немного изучала немецкий в школе и в детстве что-то пробовала на нем писать, а теперь этот язык вдруг заново во мне ожил, я чувствую большое вдохновение».
Песня фактически автобиографическая. Она рассказывает о семье из трех человек, которые пытаются снять жилье в незнакомом городе.
«Мы - семья из трех человек. И нам нужна твоя квартира больше, чем любая другая квартира в мире. Чтобы вести скромную и тихую семейную жизнь. Да, мы серьезны и надежны. И зарабатываем много денег. Зарабатываем много денег…», - поет вокалистка, повторяя заверения, которые пришлось делать многим сотням тысяч жителей Украины и России, вынужденно покинувшим свои дома из-за войны, развязанной Путиным весной 2022 года.
«Быть тихим и спокойным. На нашей родине это ключ к выживанию. Да, мы здесь одни. Все родственники роют окопы на чужбине… - продолжается этот невеселый но очень ритмичный танец. - Много денег, много крови, много вопросов, много траншей…»
После концерта в Таллинне группа АИГЕЛ продолжает большой тур по Европе.