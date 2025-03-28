В пятницу, 28 марта, в Русском театре Эстонии проходит премьера спектакля «Солярис» по мотивам фантастического романа Станислава Лема. Интриги постановке добавляют необычные костюмы и эффектное музыкальное сопровождение. Смотрите, какая яркая публика собралась на премьере в Русском театре!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фантастика! Смотрите, кто пришел на премьеру «Соляриса» в Русский театр
«Солярис» - спектакль по мотивам одноименного романа Станислава Лема, погружающий зрителя в философские размышления о природе человеческого существования. Постановка сочетает элементы научной фантастики, притчи и человеческой драмы.
Действие происходит на космической станции, расположенной над загадочной планетой Солярис, покрытой Океаном, способным материализовать внутренние страхи и желания людей. Главный герой, психолог Крис Кельвин, прибывает на станцию, чтобы разобраться с необычными явлениями, происходящими с экипажем. Он сталкивается с призраками собственного прошлого, что заставляет его переосмыслить свои чувства и поступки.
Накануне премьеры мы пообщались с режиссером «Соляриса» Дмитрием Косяковым, актерами Русского театра, и даже увидели небольшой отрывок постановки.