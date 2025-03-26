Русский театр готовит зрелищную премьеру. Уже в эту пятницу зрители увидят «Солярис» по мотивам романа Станислава Лема. Обещают, что спектакль будет нестандартным, философским и, главное, зрелищным. Мы убедились в этом лично. Смотрите видеорепортаж!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Двухметровый младенец и живой призрак: Русский театр готовится к фантастической премьере
Накануне премьеры, которая состоится в пятницу, 28 марта, мы пообщались с режиссером «Соляриса» Дмитрием Косяковым, актерами Русского театра, и даже увидели небольшой отрывок постановки. По словам создателей, это будет не совсем классический театр: зрителей ждет настоящее космическое путешествие.
Совершенно фантастическая музыка, световые решения и декорации: на сцену выходит двухметровый новорожденный - абсолютно голый и пугающий несуразностью своих движений. Он выкатывает инвалидную коляску, в которой что-то кричит обезумевший профессор. Действо сопровождается тревожными звуками, создающими напряжение. Сцена настолько захватывает, что невозможно оторвать взгляд.
«Солярис» - спектакль по мотивам одноименного романа Станислава Лема, погружающий зрителя в философские размышления о природе человеческого существования. Постановка сочетает элементы научной фантастики, притчи и человеческой драмы.
Действие происходит на космической станции, расположенной над загадочной планетой Солярис, покрытой Океаном, способным материализовать внутренние страхи и желания людей. Главный герой, психолог Крис Кельвин, прибывает на станцию, чтобы разобраться с необычными явлениями, происходящими с экипажем. Он сталкивается с призраками собственного прошлого, что заставляет его переосмыслить свои чувства и поступки.
«Человечество - вирус, захвативший живой организм»
Идея постановки родилась у Дмитрия Косякова три года назад, когда он решил перечитать книгу. По его словам, события романа неожиданно оказались созвучны сегодняшнему миру.
«Идея о том, что целая планета является живым организмом, вполне применима к Земле. Мне кажется, что человечество - это вирус, который захватил этот организм», - говорит Косяков. - Я скептически отношусь к тому, что происходит в нашем мире. Мне кажется, что люди губят Землю».
Режиссер предупреждает, что «Солярис» в Русском театре - это не пересказ произведения. «Это будет лично мое высказывание, - подчеркивает он. - Вся фабула сохранена, но в итоге зрители могут задуматься о каких-то других вещах».
Дмитрий Косяков добавляет, что переосмыслил роман через призму современности, а также затронул тему контакта с иной цивилизацией. У режиссера появилась мысль, что каждый человек - это отдельная Вселенная, и вселенные должны научиться контактировать друг с другом.
«То, что сейчас происходит в мире, когда люди враждуют друг с другом - это очень плохо. Мне кажется, что наоборот, нужно налаживать этот контакт друг с другом», - размышляет режиссер.
Косяков отмечает, что в его постановке затронута и тема покаяния. В экранизациях «Соляриса» главный герой Крис Кельвин часто изображен как интеллигент и даже герой. У Дмитрия Косякова другое отношение к этому персонажу. «Человек, который довел свою жену до самоубийства - это, мягко говоря, не совсем хороший человек, - говорит режиссер. - Я развенчиваю миф о героизме Криса Кельвина».
Живой призрак
Спектакль погружает в философские размышления о человеческом существовании. Что значит быть человеком в бескрайних просторах Вселенной? Каково встретиться с безмолвной космической бездной? «Солярис» - это философская дискуссия о природе сознания, восприятии реальности и о том, как внутренние демоны влияют на восприятие мира.
Актриса Марика Отса, играющая Хари - покойную жену Криса Кельвина, ходит по залу в длинном светлом платье, болезненно бледная. По сюжету она покончила с собой много лет назад, но теперь она начинает навещать бывшего мужа.
Марика признается, что играть призрака несложно, так как образ очень чувственный и живой. «Я играю абсолютно настоящего человека, который не понимает, что он призрак. Она сильно любит, и приходит к главному герою во имя любви. Поэтому она испытывает весь спектр чувств, как живое существо», - с робкой улыбкой объясняет актриса.
Марика Отса с нетерпением ждет премьеры. «Получился очень красивый, чувственный спектакль. Там много смыслов и символов. Мне интересно, как отреагирует зритель», - говорит она.
Рубашка с фламинго и философия
Актер Александр Кучмезов на репетиции в неожиданном образе - в гавайской рубашке с розовыми фламинго. На комплимент, что она ему очень идет, с улыбкой отвечает: «Спасибо! Специально для меня шили, мне тоже нравится!»
В «Солярисе» Кучмезов играет доктора Снаута. «Режиссер предложил мне создать образ человека, который, столкнувшись с происходящим, спивается. Отсюда и костюм - совсем не докторский», - поясняет он.
«Режиссер предложил мне сыграть человека, который спустился по социальной лестнице и начал пить, чтобы пережить происходящую реальность. Отсюда и костюм такой - не очень докторский», - объясняет актер, демонстрируя на камеру свою яркую рубашку.
Несмотря на небрежный костюм, доктор Снаут будет транслировать зрителям важные мысли. «Текст сложный, долго я переживал - справлюсь ли я с этой ролью, - говорит Александр Кучмезов. - Но в какой-то момент текст поддался, и я прямо начал ловить кайф от произношения этих слов. Там есть места, где я обращаюсь к социуму, к универсуму с хорошими словами. В тот момент я испытываю такую эмоцию, что есть надежда на улучшение в нашем мире. Как будто есть еще шанс что-то изменить в лучшую сторону. Я себе это так придумал, я хочу чтобы это так и было!»
Кучмезов признается, что его персонаж далеко не положительный. «Я играю человека, который пытается, с ироничными и, порой, колкими замечаниями, повлиять на главного героя - Криса. Со стороны это может показаться неприятным, но цель у него благородная - помочь осознать что-то важное», - добавляет актер.
Ожидания и вопросы
Постановка затрагивает глобальные темы - природа сознания и памяти, вина и прощение, страхи и желания, человеческие чувства и технологии, одиночество и изоляция.
Сегодня, когда границы между реальным и виртуальным, человеческим и искусственным размываются, вопросы, поднятые в романе Лема, звучат особенно актуально. Осталось дождаться премьеры - уже в эту пятницу зрители узнают, какие ответы предложит Русский театр.