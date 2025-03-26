ФОТО И ВИДЕО Двухметровый младенец и живой призрак: Русский театр готовится к фантастической премьере

Режиссер спектакля Дмитрий Косяков. Фото: Konstantin Sednev

Режиссер предупреждает, что «Солярис» в Русском театре - это не пересказ произведения. «Это будет лично мое высказывание, - подчеркивает он. - Вся фабула сохранена, но в итоге зрители могут задуматься о каких-то других вещах».

Дмитрий Косяков добавляет, что переосмыслил роман через призму современности, а также затронул тему контакта с иной цивилизацией. У режиссера появилась мысль, что каждый человек - это отдельная Вселенная, и вселенные должны научиться контактировать друг с другом.

«То, что сейчас происходит в мире, когда люди враждуют друг с другом - это очень плохо. Мне кажется, что наоборот, нужно налаживать этот контакт друг с другом», - размышляет режиссер.

Косяков отмечает, что в его постановке затронута и тема покаяния. В экранизациях «Соляриса» главный герой Крис Кельвин часто изображен как интеллигент и даже герой. У Дмитрия Косякова другое отношение к этому персонажу. «Человек, который довел свою жену до самоубийства - это, мягко говоря, не совсем хороший человек, - говорит режиссер. - Я развенчиваю миф о героизме Криса Кельвина».

Живой призрак

Спектакль погружает в философские размышления о человеческом существовании. Что значит быть человеком в бескрайних просторах Вселенной? Каково встретиться с безмолвной космической бездной? «Солярис» - это философская дискуссия о природе сознания, восприятии реальности и о том, как внутренние демоны влияют на восприятие мира.