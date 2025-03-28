ГОРЯЧИЙ ДУЭТ ВЕСНЫ Анастасия Балак и Марк-Анатолий Эйн: «Главное – не во что одеться, а перед кем и где раздеться!»

Марк-Анатолий Эйн и Анастасия Балак уверены, что черный цвет и классика - вне моды, вне времени. Фото: Tairo Lutter

С Анастасией Балак Марк-Анатолий знаком уже почти 20 лет, восхищается ее творчеством и с легкостью соглашается участвовать в показах. «Я знал, что коллекция будет отличной, потому что у нее очень ответственный подход - и к моделям, и к одежде, и к музыке, - перечисляет телеведущий. - Поэтому я был уверен, что не ударю в грязь лицом. И даже на подиуме не упал - слава богу!»

Но чтобы выйти на подиум в пляжной одежде, нужно быть в прекрасной форме. Марк-Анатолий Эйн признается, что когда-то весил под сотню килограммов, но сумел взять себя в руки и привести свое тело к модельным пропорциям.

Марк-Анатолий рассказывает, как на Неделе моды почувствовал себя самолетом, который идет на взлет. Фото: Tairo Lutter

Поддержание себя в отличной форме - его стиль жизни. «Я бегаю каждый день по десять километров. В прошлом году из-за работы пропустил один день, но на следующий наверстал - пробежал 20 километров: десять утром, десять вечером. Это было в Лондоне, а там можно бегать бесконечно», - рассказывает Марк-Анатолий.

Для телеведущего бег - не просто физическая активность, а подзарядка энергией, своеобразная медитация. «Со временем я даже научился параллельно работать: можно надеть наушники, бежать и общаться - с друзьями или по работе. Дыхание при этом почти не меняется - это уже образ жизни», - говорит телеведущий.

Дизайнер Анастасия Балак, в прошлом модель, тоже в прекрасной форме. Поэтому в рекламе своей новой летней коллекции она снялась вместе с Марком-Анатолием Эйном.

Марк-Анатолий Эйн и Анастасия Балак дружат уже много лет. Фото: Tairo Lutter

В студии, конечно же, зашел разговор о том, что модно этой весной. «Не стесняйтесь экспериментировать!» - советует Анастасия Балак. Вместе с Марком-Анатолием Эйном они делятся полезными лайфхаками, как быть стильным в новом сезоне.

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