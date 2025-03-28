На весенней Неделе моды в Таллинне фурор произвела коллекция купальников и летних нарядов дизайнера Анастасии Балак. А изюминкой показа стал выход на подиум телеведущего Марка-Анатолия Эйна. Теперь эта стильная пара заглянула в студию Limon LIVE.
ГОРЯЧИЙ ДУЭТ ВЕСНЫ ⟩ Анастасия Балак и Марк-Анатолий Эйн: «Главное – не во что одеться, а перед кем и где раздеться!»
О чем говорить с такими яркими гостями? Конечно же, о моде, свежих веяниях и трендах. «Весна весной, а классика и черный цвет - всегда в моде», - уверен телеведущий Марк-Анатолий Эйн. Дизайнер Анастасия Балак отмечает, что этой весной и летом актуальны шляпы - и для женщин, и для мужчин. В целом, с первыми теплыми днями как никогда становится актуальна женственность - жительницы Эстонии могут начать отдавать предпочтение воздушным и полупрозрачным нарядам.
«Главное - не во что одеться, а перед кем и где раздеться. Я думаю, что таллиннский подиум - как раз то самое место, где есть баланс: местами можно и раздеться, а местами - одеться», - шутит телеведущий, вспоминая Неделю моды, где он вышел на подиум, обнажив накачанный торс, в показе коллекции Анастасии Балак.
Неделя моды, по словам героев выпуска Limon LIVE, - это важное событие. «Неважно, в какой индустрии вы работаете, но если хотите прочувствовать искусство наших эстонских дизайнеров, его обязательно надо посещать, это своеобразный Модный новый год, который случается дважды в год - осенью и весной», - говорит Марк-Анатолий Эйн.
Дизайнеры тщательно готовятся к показам на Таллиннской неделе моды: заказывают ткани, например, из Италии, продумывают все детали до мелочей. За десятью минутами показа стоят месяцы, а то и годы работы. «Подбираешь все, чтобы было идеально - вплоть до лака на ногтях у моделей», - говорит Анастасия Балак.
С Анастасией Балак Марк-Анатолий знаком уже почти 20 лет, восхищается ее творчеством и с легкостью соглашается участвовать в показах. «Я знал, что коллекция будет отличной, потому что у нее очень ответственный подход - и к моделям, и к одежде, и к музыке, - перечисляет телеведущий. - Поэтому я был уверен, что не ударю в грязь лицом. И даже на подиуме не упал - слава богу!»
Но чтобы выйти на подиум в пляжной одежде, нужно быть в прекрасной форме. Марк-Анатолий Эйн признается, что когда-то весил под сотню килограммов, но сумел взять себя в руки и привести свое тело к модельным пропорциям.
Поддержание себя в отличной форме - его стиль жизни. «Я бегаю каждый день по десять километров. В прошлом году из-за работы пропустил один день, но на следующий наверстал - пробежал 20 километров: десять утром, десять вечером. Это было в Лондоне, а там можно бегать бесконечно», - рассказывает Марк-Анатолий.
Для телеведущего бег - не просто физическая активность, а подзарядка энергией, своеобразная медитация. «Со временем я даже научился параллельно работать: можно надеть наушники, бежать и общаться - с друзьями или по работе. Дыхание при этом почти не меняется - это уже образ жизни», - говорит телеведущий.
Дизайнер Анастасия Балак, в прошлом модель, тоже в прекрасной форме. Поэтому в рекламе своей новой летней коллекции она снялась вместе с Марком-Анатолием Эйном.
В студии, конечно же, зашел разговор о том, что модно этой весной. «Не стесняйтесь экспериментировать!» - советует Анастасия Балак. Вместе с Марком-Анатолием Эйном они делятся полезными лайфхаками, как быть стильным в новом сезоне.
Смотрите свежий выпуск Limon LIVE - он точно поднимет вам настроение!