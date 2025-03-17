ГАЛЕРЕЯ Таллиннский дизайнер Анастасия Балак удивляет смелостью летних нарядов

Дизайнер, владелица ателье AVANTGARD Анастасия Балак представит публике новую коллекцию купальников и летних нарядов с оригинальными принтами собственного дизайна. В коллекции также будут использованы инновационные сетчатые ткани, вдохновением для которых послужил здоровый и безопасный загар. Коллекцию дополнят массивные металлические аксессуары от Glanz&Glamuur.

Создатель оригинальных пляжных нарядов уверена, что с ними отдых станет не только стильным, но и безопасным. Как бы ни было приятно проводить время на пляже, важно помнить и о здоровье своей кожи.