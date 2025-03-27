Бабушка и дедушка, подозреваемые в убийстве двухлетнего мальчика, освобождены из-под стражи

59-летних бабушку и дедушку Эмиля - Филиппа и Анн Ведовини - задержали утром 25 марта в их доме недалеко от Марселя. Им было предъявлено подозрение в убийстве двухлетнего внука и сокрытии его тела. Также были арестованы двое из десяти их детей. Родителей Эмиля среди них не было.