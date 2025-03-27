Рано утром во вторник бабушка, дедушка и еще два члена семьи Эмиля Соле, пропавшего в июле 2023 года, были арестованы по подозрению в убийстве ребенка. Сегодня, в четверг, все четверо членов семьи были освобождены.
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Бабушка и дедушка, подозреваемые в убийстве двухлетнего мальчика, освобождены из-под стражи
59-летних бабушку и дедушку Эмиля - Филиппа и Анн Ведовини - задержали утром 25 марта в их доме недалеко от Марселя. Им было предъявлено подозрение в убийстве двухлетнего внука и сокрытии его тела. Также были арестованы двое из десяти их детей. Родителей Эмиля среди них не было.