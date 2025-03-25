Во Франции бабушку и дедушку подозревают в убийстве двухлетнего внука

Мальчик по имени Эмиль Соле, которому было два с половиной года, пропал в июле 2023 года, когда гостил у бабушки и дедушки в деревне Ле-О-Верне, в Альпах. Последний раз мальчика видели два соседа, когда он шел один по улице Ле Верне. В день его исчезновения родители Эмиля не находились вместе с семьей.