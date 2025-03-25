Вт, 25.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Во Франции бабушку и дедушку подозревают в убийстве двухлетнего внука

Copy
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Расследование загадочной смерти маленького мальчик приняло неожиданный поворот: полиция арестовала бабушку и дедушку Эмиля по подозрению в убийстве.

Мальчик по имени Эмиль Соле, которому было два с половиной года, пропал в июле 2023 года, когда гостил у бабушки и дедушки в деревне Ле-О-Верне, в Альпах. Последний раз мальчика видели два соседа, когда он шел один по улице Ле Верне. В день его исчезновения родители Эмиля не находились вместе с семьей.

Поиски ребенка продолжались несколько месяцев, пока случайный прохожий не нашел человеческий череп примерно в полутора километрах от деревни и не передал его полиции. ДНК-анализ подтвердил, что останки принадлежали Эмилю.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх