Представительница от Финляндии на Евровидении 2025 Эрика Викман высказалась о цензуре на конкурсе после того, как ее раскритиковали за «откровенное выступление», пишет NV.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Представительнице Финляндии на Евровидении-2025 придется изменить свой номер
Представители Европейского вещательного союза (EBU), считают, что выступление Эрики Викман нуждается в цензуре из-за откровенного наряда. Теперь исполнительница частично изменит свой конкурсный номер.
«Мне хотят прикрыть попу. Приходится играть по их правилам и менять наряды. Но я чувствую себя немного двояко: они думают, что проблема моего шоу в том, что оно "слишком", но вся моя суть в том, чтобы быть "слишком"», - заявила Викман.
Напомним, цензура Евровидения не пропустила конкурсную песню Мальты из-за неоднозначного слова. Мириана Конте вынуждена изменить слова ее песни Kant, что с мальтийского переводится как «пение». Это слово созвучно с английским c*nt, которое является ругательством.