ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? Представительнице Финляндии на Евровидении-2025 придется изменить свой номер

«Мне хотят прикрыть попу. Приходится играть по их правилам и менять наряды. Но я чувствую себя немного двояко: они думают, что проблема моего шоу в том, что оно "слишком", но вся моя суть в том, чтобы быть "слишком"», - заявила Викман.