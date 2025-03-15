В середине недели стало известно, что сотрудникам магазинов в торговых центрах установили жесткие правила. Это побудило работников другого центра высказаться: «У нас тоже было железное правило - магазин ни на секунду нельзя закрывать днем!»
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Сотрудникам магазинов столичного торгового центра установили строгие правила: «Не ожидали, что в 2025 году работать в таких условиях так популярно»
Несколько дней назад была опубликована статья о том, как сотрудников центра Solaris ограничивают строгими правилами, связанными с посещением туалета. Однако, как выяснилось, такие ограничения действуют не только в одном магазине.