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«Сотрудники боятся пить воду!» Жесткие правила посещения туалета ущемляют работников Solaris

Перевод: Герман Аверьянов
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Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

Недавно Трудовая инспекция вынесла популярному торговому центру Solaris предупреждение из-за крайне жестких правил пользования туалетом. Дело в том, что сотрудникам категорически запрещено закрывать магазин, даже для того, чтобы сходить в туалет или сделать перерыв.

Хотя торговый центр Solaris в Таллинне ежедневно посещают тысячи клиентов, они, вероятно, даже не подозревают, насколько жесткие правила действуют для арендаторов помещений в этом центре.

По имеющимся данным, в Solaris действует предписание, согласно которому сотрудникам категорически запрещено закрывать магазин, в том числе для похода в туалет или на перерыв.

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