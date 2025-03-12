Недавно Трудовая инспекция вынесла популярному торговому центру Solaris предупреждение из-за крайне жестких правил пользования туалетом. Дело в том, что сотрудникам категорически запрещено закрывать магазин, даже для того, чтобы сходить в туалет или сделать перерыв.
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«Сотрудники боятся пить воду!» Жесткие правила посещения туалета ущемляют работников Solaris
Хотя торговый центр Solaris в Таллинне ежедневно посещают тысячи клиентов, они, вероятно, даже не подозревают, насколько жесткие правила действуют для арендаторов помещений в этом центре.