ШТРАФОВ НЕ БУДЕТ? Парковка самокатов на улицах Таллинна оставляет желать лучшего. Вице-мэр: самокаты неправильно размещают хулиганы

С приходом весны на улицах Таллинна снова появились электросамокаты Bolt, которые мешают многим пешеходам. Фотограф Postimees запечатлел самокаты, припаркованные с нарушением правил и создающие препятствия для других участников движения. «Согласен, что регулирование, связанное с легкими средствами передвижения, в Эстонии несовершенно», – признает вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван. По его словам, контроль за соблюдением правил в отношении таких средств передвижения также затруднен.