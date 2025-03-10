С приходом весны зеленые самокаты Bolt снова появились на улицах, и сразу же их начали парковать в неподходящих местах. На этот раз самокат поставили на электрический щит. «Если пользователь паркует самокат неправильно, он сначала получает предупреждение и небольшой штраф, а в случае повторных нарушений мы можем временно ограничить доступ к платформе», – говорит представитель Bolt.