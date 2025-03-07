Натали и Вадим Викс в студии Limon LIVE. Фото: Sander Ilvest

В личную жизнь сына Натали старается не вмешиваться. «Очень хочется, конечно, чтобы он встретил свою женщину. Как и я до сих пор хочу встретить своего мужчину», - улыбается неисправимая оптимистка.

А вот Вадим к этому вопросу относится иначе. «Я вообще ко всему отношусь серьезно, - признается он. - И в работе, и в жизни - придирчивый, дотошный». Натали добавляет, что сын, как и она, однолюб.

«Ну как так? Только что ты меня любила, а узнала, что я Скорпион - и всё!»

«Были девушки, которые так хотели с ним познакомиться, что уже называли меня мамочкой. Я говорю: господи, подождите, выбор все равно за ним», - вспоминает Натали. Она знает по себе, что артистам непросто строить отношения: поклонники влюбляются в сценический образ, но редко задумываются о том, какая душа скрывается за этой картинкой.

«У творческих людей есть одна проблема - стоит только в компании сказать, кто ты, как сразу начинается: "О, хочу, чтобы он был мой" или "чтобы она была моей"», - отмечает Натали.

Вадим и Натали Викс: «Но если ругаемся, то делаем это очень эмоционально!» Фото: Sander Ilvest