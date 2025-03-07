Из-за болезни мать и сын живут вместе: как творческие люди находят общий язык и что больше всего пугает потенциальных невест? Также в студии Limon LIVE впервые прозвучало имя известного москвича - отца Вадима Викса.
ВИДЕО ⟩ «Это же самый отвратительный знак Зодиака!» Певица Натали Викс рассказала, что отпугивает невест от ее сына Вадима (1)
Таллиннские исполнители Натали и Вадим Викс в студии Limon LIVE рассказали, как им удается уживаться и договариваться. В прошлом году певица Натали Викс откровенно призналась нашему порталу, что борется с тяжелым заболеванием, и лишь в любви к сыну и музыке находит силы жить дальше. 37-летний певец Вадим Викс, чтобы помогать матери, переехал к ней в таллиннскую квартиру. Своей семьи у музыканта пока нет, но он, как и его мать, искренне мечтает о ней.
«В такой ситуации человеку нельзя оставаться одному. Когда это случилось со мной два года назад, Вадим переехал ко мне», - рассказывает Натали, вспоминая, как у нее диагностировали онкологию и как талантливый таллиннский хирург спас ей жизнь.
Однако накануне 8 Марта хочется говорить не о болезнях, а о любви. Натали признается, что переезд сына имеет множество плюсов. Например, у нее в квартире есть своя музыкальная студия. «Мы еще и работаем вместе!» - говорит певица.
«Музыка - та сфера, которая нас объединяет. Всякое бывает, но даже если поругаемся, стоит заговорить о музыке - и все обиды сразу забываются, мы снова уходим в творчество», - рассказывает Вадим. Его мать не скрывает, что характер у нее непростой - как и у всех творческих людей.
«Но если ругаемся, то делаем это очень эмоционально, - смеется Натали. - Потому что каждый из нас - сильная натура».
В личную жизнь сына Натали старается не вмешиваться. «Очень хочется, конечно, чтобы он встретил свою женщину. Как и я до сих пор хочу встретить своего мужчину», - улыбается неисправимая оптимистка.
А вот Вадим к этому вопросу относится иначе. «Я вообще ко всему отношусь серьезно, - признается он. - И в работе, и в жизни - придирчивый, дотошный». Натали добавляет, что сын, как и она, однолюб.
«Ну как так? Только что ты меня любила, а узнала, что я Скорпион - и всё!»
«Были девушки, которые так хотели с ним познакомиться, что уже называли меня мамочкой. Я говорю: господи, подождите, выбор все равно за ним», - вспоминает Натали. Она знает по себе, что артистам непросто строить отношения: поклонники влюбляются в сценический образ, но редко задумываются о том, какая душа скрывается за этой картинкой.
«У творческих людей есть одна проблема - стоит только в компании сказать, кто ты, как сразу начинается: "О, хочу, чтобы он был мой" или "чтобы она была моей"», - отмечает Натали.
Вадим вспоминает забавный случай. На одном из концертов он познакомился с девушкой, которая восторженно призналась ему в симпатии, но вдруг спросила, кто он по знаку Зодиака. «Я отвечаю - Скорпион. И тут девушка резко меняется в лице: "Фу, это же самый отвратительный знак Зодиака!" Ну как так? Только что ты меня любила, а узнала, что я Скорпион - и всё!» - смеясь, разводит руками певец. Он недоумевает, откуда у девушек такие стереотипы.
В студии Limon LIVE прозвучали и более личные истории. «У нас были проблемы с деньгами, не было концертов. И вдруг мой сын дарит мне эксклюзивный парфюм, о котором я мечтала. Я говорю: "Сынок, я не могу даже на стол ничего поставить, а ты собирал на этот парфюм?"», - с теплотой вспоминает Натали.
Много лет певица жила во Франции, Вадим и вовсе там вырос. Однако любовь к Эстонии победила, и артисты вернулись на родину. Правда, зарабатывать на жизнь здесь непросто. «Поэтому, живя здесь, часто приходится работать за границей», - признается Вадим.
В конце интервью Натали раскрыла имя отца Вадима - им оказался известный в России человек, с которым они поддерживают теплые отношения и даже делают совместные проекты.
А еще в студии Limon LIVE мать и сын спели дуэтом. Пусть этот выпуск подарит вам праздничное настроение накануне 8 Марта!