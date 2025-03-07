Пт, 7.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

ВИДЕО «Это же самый отвратительный знак Зодиака!» Певица Натали Викс рассказала, что отпугивает невест от ее сына Вадима (1)

Copy

Из-за болезни мать и сын живут вместе: как творческие люди находят общий язык и что больше всего пугает потенциальных невест? Также в студии Limon LIVE впервые прозвучало имя известного москвича - отца Вадима Викса.

Таллиннские исполнители Натали и Вадим Викс в студии Limon LIVE рассказали, как им удается уживаться и договариваться. В прошлом году певица Натали Викс откровенно призналась нашему порталу, что борется с тяжелым заболеванием, и лишь в любви к сыну и музыке находит силы жить дальше. 37-летний певец Вадим Викс, чтобы помогать матери, переехал к ней в таллиннскую квартиру. Своей семьи у музыканта пока нет, но он, как и его мать, искренне мечтает о ней.

«В такой ситуации человеку нельзя оставаться одному. Когда это случилось со мной два года назад, Вадим переехал ко мне», - рассказывает Натали, вспоминая, как у нее диагностировали онкологию и как талантливый таллиннский хирург спас ей жизнь.

Вадим и Натали Викс в студии Limon LIVE.
Вадим и Натали Викс в студии Limon LIVE. Фото: Sander Ilvest

Однако накануне 8 Марта хочется говорить не о болезнях, а о любви. Натали признается, что переезд сына имеет множество плюсов. Например, у нее в квартире есть своя музыкальная студия. «Мы еще и работаем вместе!» - говорит певица.

«Музыка - та сфера, которая нас объединяет. Всякое бывает, но даже если поругаемся, стоит заговорить о музыке - и все обиды сразу забываются, мы снова уходим в творчество», - рассказывает Вадим. Его мать не скрывает, что характер у нее непростой - как и у всех творческих людей.

«Но если ругаемся, то делаем это очень эмоционально, - смеется Натали. - Потому что каждый из нас - сильная натура».

Натали и Вадим Викс в студии Limon LIVE.
Натали и Вадим Викс в студии Limon LIVE. Фото: Sander Ilvest

В личную жизнь сына Натали старается не вмешиваться. «Очень хочется, конечно, чтобы он встретил свою женщину. Как и я до сих пор хочу встретить своего мужчину», - улыбается неисправимая оптимистка.

А вот Вадим к этому вопросу относится иначе. «Я вообще ко всему отношусь серьезно, - признается он. - И в работе, и в жизни - придирчивый, дотошный». Натали добавляет, что сын, как и она, однолюб.

«Ну как так? Только что ты меня любила, а узнала, что я Скорпион - и всё!»

«Были девушки, которые так хотели с ним познакомиться, что уже называли меня мамочкой. Я говорю: господи, подождите, выбор все равно за ним», - вспоминает Натали. Она знает по себе, что артистам непросто строить отношения: поклонники влюбляются в сценический образ, но редко задумываются о том, какая душа скрывается за этой картинкой.

«У творческих людей есть одна проблема - стоит только в компании сказать, кто ты, как сразу начинается: "О, хочу, чтобы он был мой" или "чтобы она была моей"», - отмечает Натали.

Вадим и Натали Викс: «Но если ругаемся, то делаем это очень эмоционально!»
Вадим и Натали Викс: «Но если ругаемся, то делаем это очень эмоционально!» Фото: Sander Ilvest

Вадим вспоминает забавный случай. На одном из концертов он познакомился с девушкой, которая восторженно призналась ему в симпатии, но вдруг спросила, кто он по знаку Зодиака. «Я отвечаю - Скорпион. И тут девушка резко меняется в лице: "Фу, это же самый отвратительный знак Зодиака!" Ну как так? Только что ты меня любила, а узнала, что я Скорпион - и всё!» - смеясь, разводит руками певец. Он недоумевает, откуда у девушек такие стереотипы.

В студии Limon LIVE прозвучали и более личные истории. «У нас были проблемы с деньгами, не было концертов. И вдруг мой сын дарит мне эксклюзивный парфюм, о котором я мечтала. Я говорю: "Сынок, я не могу даже на стол ничего поставить, а ты собирал на этот парфюм?"», - с теплотой вспоминает Натали.

Много лет певица жила во Франции, Вадим и вовсе там вырос. Однако любовь к Эстонии победила, и артисты вернулись на родину. Правда, зарабатывать на жизнь здесь непросто. «Поэтому, живя здесь, часто приходится работать за границей», - признается Вадим.

Вадим Викс поздравил женщин в студии с наступающим 8 Марта.
Вадим Викс поздравил женщин в студии с наступающим 8 Марта. Фото: Sander Ilvest

В конце интервью Натали раскрыла имя отца Вадима - им оказался известный в России человек, с которым они поддерживают теплые отношения и даже делают совместные проекты.

А еще в студии Limon LIVE мать и сын спели дуэтом. Пусть этот выпуск подарит вам праздничное настроение накануне 8 Марта!

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх